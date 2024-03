Dendoncker flop: un dato lo relega a “uno dei peggiori di sempre”, futuro deciso

Dendoncker, esperienza da incubo con il Napoli, l’esercizio del diritto di riscatto a fine stagione è a forte rischio: un dato lo condanna

A bocce ferme la dirigenza del Napoli ne approfitterà certamente per cominciare a programmare la prossima stagione. Gran parte delle strategie di mercato dipenderanno dalla scelta del nuovo allenatore. La rosa dei candidati è piuttosto varia. Dal sogno Conte, fino alle possibilità concrete legate ad Italiano, Farioli, Palladino e Pecchia. Da non escludere anche la permanenza di Calzona sulla panchina nel caso in cui dovesse centrare la qualificazione in Champions.

Anche per quanto riguarda gli effettivi in rosa ci saranno novità. Oltre alle cessioni probabili di pezzi grossi come Zielinski e Osimhen, sono attesi cambiamenti importanti per la prossima sessione di calciomercato. Tra le decisioni da prendere anche quella riguardo il riscatto di Dendoncker.

Futuro di Dendoncker al Napoli: il club ha preso già una decisione

Non di certo un impatto devastante quello del centrocampista belga con la maglia del Napoli. Voluto principalmente da Mazzarri per giocare in una mediana a due, ed eventualmente da centrale di difesa, è stato davvero poco considerato da Calzona, che da quando è arrivato gli ha concesso solo 10 minuti contro il Sassuolo, sul risultato di 1-6.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta che il Napoli ha praticamente già deciso che l’ex Aston Villa non verrà riscattato. Troppo poche le presenze anche solo per valutare la bontà dell’eventuale investimento legato al riscatto. Un destino che sembra assomigliare a quello dell’ex Manchester United Axel Tuanzebe, passato per Napoli, in circostanze simili, nella stagione 2021\2022.

Calzona non vede Dendoncker: i fattori che ne determinano il poco utilizzo

Dendoncker è un calciatore che fa della fisicità la sua caratteristica più importante. Ha uno stile di gioco praticamente opposto a quello richiesto da Calzona per adempiere ai suoi dettami tattici, dove invece trovano spazio giocatori tecnici e brevilinei come Traorè. In mediana poi il tecnico azzurro non fa praticamente mai a meno di Lobotka e Anguissa.

Per l’ivoriano, a differenza di Dendoncker, visto il rendimento delle ultime gare è molto probabile che venga esercitato il riscatto, sopratutto osservando le ultime prestazioni. Stando alle ultime indiscrezioni il Napoli starebbe provando ad ottenere uno sconto dal Bournemouth. Il diritto di riscatto ammonta a 18 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta degli azzurri, che quindi vorrebbero confermare l’ex Sassuolo in rosa, ma ad un prezzo congruo.