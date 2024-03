Nuovo allenatore Napoli, parte il casting: spunta un nome dalla Serie B

Nuovo allenatore Napoli, gli azzurri danno il via al casting in vista della prossima stagione: news anche riguardo il nuovo ds.

Da qui ai prossimi mesi il tema più caldo in casa Napoli sarà senza dubbio la scelta del nuovo allenatore. Le opzioni sul tavolo sono tante. Tra queste c’è anche l’ipotesi permanenza di Calzona, opzione da non escludere, sopratutto se dovesse centrare il miracolo Champions.

Gli azzurri sono comunque alla ricerca di possibili alternative a Calzona. Tra i nomi usciti fuori con più insistenza ci sono quelli di Pioli, Farioli, Palladino, Italiano, che in estate lascerà la Fiorentina, fino ad arrivare alle suggestioni Conte e De Zerbi, ma per entrambi la trattativa per portarli in azzurro è davvero complicata.

Allenatore Napoli, spunta una nuova ipotesi: arriva dalla Serie B

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta che che gli azzurri sono al lavoro per mettere in atto la rivoluzione estiva. Come spiegato più volte, il desiderio più grande di De Laurentiis, il sogno, è Antonio Conte. Ma, al momento, è solo un sogno. Ecco quindi che spunta fuori una nuova soluzione, certamente più abbordabile: Fabio Pecchia.

Anche l’attuale allenatore del Parma è entrato nella rosa dei possibili candidati. Si tratterebbe per lui di un ritorno, visto che ha svolto il ruolo di secondo negli anni di Benitez in azzurro. Secondo il quotidiano, in caso di consultazione, proprio il tecnico spagnolo potrebbe “sponsorizzarlo”.

L’ipotesi Pecchia è strettamente legata anche alla possibile entrata in società di un nuovo direttore sportivo. La Gazzetta dello Sport conferma infatti l’esclusiva lanciata dalla nostra redazione qualche giorno fa, nella quale si fa riferimento all’interesse per Mauro Pederzoli.

De Laurentiis quindi seguirà con attenzione la cavalcata del Parma in quest’ultima parte di stagione. Pecchia ha tra le mani la promozione in Serie A. Sarebbe per lui la terza promozione, dopo il secondo posto conquistato con la Cremonese nella stagione 2021-22 e quella con il Verona nel 2017.

Pecchia nuova ipotesi per la panchina del Napoli: è lui l’uomo giusto?

Personalmente l’ipotesi Pecchia non mi fa impazzire per il semplice fatto che non ha mai allenato con continuità in Serie A. In B ha dato dimostrazione di saper gestire bene lo spogliatoio ed instaurare un rapporto di fiducia reciproca con i suoi giocatori, ma il Napoli ha bisogno di un profilo più internazionale, che possa permettere agli azzurri di fare un passo in avanti anche in Europa.

È pur vero che conosce bene l’ambiente Napoli. Quindi saprebbe come comportarsi con l’ambiziosa piazza partenopea, specialmente in un’estate di cambiamenti, come quella che si prospetta all’orizzonte.