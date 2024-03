Caso Acerbi-Juan Jesus, interrogato anche l’arbitro: la Procura ha acquisito le immagini

Caso Acerbi-Juan Jesus, anche l’arbitro La Penna interpellato dalla Procura sull’episodio: acquisite le immagini per la prova televisiva.

Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda il caso Acerbi-Juan Jesus. Come prevedibile lo spiacevole episodio non si è concluso sul campo. Juan Jesus (da gran signore, ndr) a fine partita, ai microfoni di DAZN, lo aveva definito “episodio di campo”.

Tuttavia le dichiarazioni di Acerbi sull’accaduto, che ha negato totalmente, hanno indotto Juan Jesus ad accusare il difensore dell’Inter con un lungo post social. Il caso è divenuto di interesse internazionale, ed è quindi intervenuta la Procura Federale, con a capo il Procuratore Giuseppe Chinè.

La procedura della Procura sul caso Acerbi-Juan Jesus: tutti i dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ripercorre quale sarà la procedura che attuerà la Procura prima di emanare la sentenza definitiva. Oggi sarà ascoltato Juan Jesus, domani invece sarà interrogato Acerbi, infine toccherà all’arbitro romano La Penna.

Una volta ricevuta la relazione che, stando a quanto riportato dal quotidiano, arriverà nell’immediatezza tra le mani del giudice, verrà emanata la sentenza. Si parla di circa una settimana di attesa prima di avere un verdetto definitivo. La volontà del Procuratore Chinè è infatti quella di chiudere il caso in pochi giorni.

Il Procuratore ha già acquisito le immagini televisive, di modo da poter verificare la cosiddetta prova tv. E non è da escludere che la Procura abbia tra le mani nuove immagini compromettenti, acquisite grazie all’aiuto di un ispettore, che va ad aggiungersi ai tre di campo, che registra le partite da casa.

Acerbi sarà interrogato in videoconferenza dalla Pinetina. Nel caso in cui venisse confermata l’accusa di insulti razzisti nei confronti del difensore del Napoli Juan Jesus è molto probabile che venga inflitta al calciatore dell’Inter una pesante pena. Si parla di dieci giornate di squalifica.

Lotta al razzismo, il Napoli sostiene Juan Jesus

Il club partenopeo ha mostrato sostegno al suo tesserato con più iniziative social, di modo da sensibilizzare il più possibile sul tema. In primis un video nel quale vari calciatori del Napoli recitano un motto contro la lotta la razzismo.

Poi è stato pubblicato anche un video sui canali ufficiali del club, nel quale va in scena una conversazione tra il difensore azzurro Juan Jesus e Mane, attaccante delle giovanili azzurre. Anche in questo caso il tema è la lotta allo spiacevole fenomeno della discriminazione razziale.