Juan Jesus: “Do un consiglio a tutti i ragazzi vittima di razzismo”, il messaggio è da applausi – VIDEO

In casa Napoli, l’argomento centrale degli ultimi giorni è senz’altro il razzismo. Spunta il video sul profilo del club con protagonista Juan Jesus.

Arriva la prima presa di posizione ad opera del Napoli circa il caso Acerbi-Juan Jesus, dopo il video apparso sui propri profili social subito dopo la partita e dopo l’aberrante comunicato da poco rilasciato dalla Curva Nord Milano. In particolare, è appena stato pubblicato sul canale X del club azzurro un video di sensibilizzazione al razzismo, in cui Juan Jesus spiega a un giovane calciatore azzurro come controbattere eventuali insulti razzisti.

Juan Jesus da brividi, il messaggio del centrale sul razzismo

Mohamed Seick Mane. Questo il nome del giovane calciatore della SSC Napoli Under-15 che ha avuto la fortuna di partecipare a un vero e proprio dibattito con Juan Jesus. In un video pubblicato dal club infatti, è possibile vedere i due amichevolmente a colloquio, con il brasiliano che fa quasi da padre al giovane azzurro. Il tutto, ovviamente, spiegando lui come comportarsi d’innanzi a insulti di stampo razziale, non prima di aver introdotto all’Under-15 la situazione tutt’oggi vissuta sui campi in Italia.

Sul razzismo in generale:

“Il razzismo è una situazione che viviamo da tanto tempo. C’è chi ha saputo migliorare se stesso, chi invece non si è evoluto, e ad oggi ci sono troppe leggi che non vengono rispettate. A noi dispiace, perché siamo tutti uguali: siamo fatti da quelli che si crede, abbiamo lo stesso compito in vita”.

Sul razzismo negli stadi:

“Negli stadi c’è ancora razzismo. Non hanno la consapevolezza di quanto tutto questo possa ferire tante, perché siamo tutti essere umani. Penso che si debbano fare a breve delle leggi più forti per fermare tutto questo”.

“Bisogna essere forti”, Juan Jesus esemplare d’innanzi al giovane Mane

Dopo l’introduzione riportata poc’anzi, nel video è possibile assistere a un ulteriore scambio di battute fra i due calciatori del Napoli. Qui, il centrale brasiliano spiega al giovane Mane come comportarsi d’innanzi agli insulti razzisti, e come fare a fortificarsi davanti a certe scene aberranti.

Voices breaking silence. Napoli e Juan insieme contro ogni forma di razzismo 👊 💙 #ForzaNapoliSempre #KeepRacismOut pic.twitter.com/FUPi2BQ0BB — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 20, 2024

Sull’essere forti:

“Davanti a ciò bisogna essere comunque forti. Sappiamo che chi fa questo atto di razzismo ha un cervello molto piccolo. Sono perfetto come Dio mi ha creato, sono qua per realizzare il mio sogno e voglio avere un carattere forte”

Il consiglio finale di Juan Jesus: