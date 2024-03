Lobotka a sorpresa: c’entra il paragone tra il Napoli e le big, poi l’annuncio sul futuro

Arrivano a sorpresa le dichiarazioni targate Stanislav Lobotka sul Napoli. Le parole del centrocampista slovacco infiammano la sosta.

Inizia con il botto questa sosta per le Nazionali in casa Napoli, dove Stanislav Lobotka è stato da poco premiato come calciatore slovacco dell’anno 2023. Un riconoscimento affibbiato per la prima volta all’ex calciatore del Celta Vigo, e frutto chiaramente della sua splendida stagione in maglia azzurra con annesso trionfo scudettato. Intervistato in merito al successo individuale, Lobotka ha quindi fornito diverse dichiarazioni alla stampa, fra cui alcune parole a sorpresa sul Napoli e sul suo futuro.

Futuro al Napoli, Lobotka chiaro dalla Slovacchia

Eccitazione per la vittoria ottenuta, futuro e paragoni tutti da scoprire inerenti al Napoli. Dalla Slovacchia, ecco arrivare le dichiarazioni di Stanislav Lobotka circa il suo 2023 e non solo, coronato dalla nomina a calciatore slovacco dell’anno. Le parole del centrocampista alla riscossione del premio.

Sul trionfo individuale:

“Per me è bellissimo poter ricevere tale riconoscimento e poter essere inserito nella lista delle leggende slovacche che lo hanno conquistato. Non mi aspettavo di vincere, anzi non ho proprio affrontato la questione, ma quando inizi a giocare a calcio lo fai anche per ricevere premi del genere. Rappresentano emozioni indescrivibili, è uno sprono al lavoro da fare in futuro. Mi sento orgoglioso perché anche David Hancko ha fatto una delle sue migliori stagioni al Feyenoord, ed essere arrivato davanti a lui mi da consapevolezza di ciò che ho fatto”.

Sulla situazione del Napoli e sul suo futuro:

“L’anno scorso abbiamo vinto il campionato dominando ed ora siamo al settimo posto. Il Napoli, però, non è un Barcellona o un Real Madrid, che hanno il dovere morale di vincere ogni anno. Questo perché non siamo ancora un top club a questi livelli, ma siamo sulla giusta strada per raggiungerli. Bisognerà lavorare molto anche per questo e sperare di poter arrivare a certi traguardi. Futuro? A Napoli sono felice, vedremo cosa succederà”.

Lobotka sul 2023, Scudetto e non solo per il centrocampista del Napoli

Prima di abbandonare la sua premiazione, Lobotka ha concluso il proprio intervento tentando di analizzare ciò che per lui è stato il 2023. Un agglomerato di emozioni, che ha toccato l’apice con il trionfo in Serie A ma anche il fondo in seguito all’attuale situazione del Napoli e a un grave lutto in famiglia, che ha visto il centrocampista affrontare anche la prematura scomparsa dell’amato papà.

Sul 2023: