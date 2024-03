Arriva il comunicato sul caso Juan Jesus ad opera della Curva Nord, settore popolare dell’Inter. Esposta vicinanza nei confronti di Acerbi.

L’Italia e in particolare il campionato di Serie A sono stati travolti dall’incredibile vicenda Acerbi-Juan Jesus scoppiata in seguito all’ultimo incontro di campionato fra Inter e Napoli. Presunti insulti razzisti da parte del difensore italiano verso il collega brasiliano quanto emerso dalle prime “accuse“, con tutti i filmati ora sotto analisi della Procura Federale. In attesa di risposta, sebbene appaiano alquanto sconclusionate le parole di difesa pronunciate da Acerbi, ecco giungere l’assurdo comunicato della Curva Nord. La fetta di tifo più calda dell’Inter si è infatti schierata al fianco del proprio difensore.

Acerbi-Juan Jesus, la Curva Nord difende il calciatore dell’Inter

In seguito allo scoppio della vicenda, tante sono state le uscite fuori luogo vissute nelle ultime ore, in attesa di chiarimenti da parte della Procura Federale. Fra esse, un comunicato ufficiale rilasciato dalla Curva Nord Milano sul proprio profilo Instagram, in cui gli Ultras nerazzurri si sono schierati al fianco di Francesco Acerbi. Motivazioni assai blande come l’aver sconfitto il cancro (fattore che fa onore al centrale ma che non lo scagiona di certo dalle accuse di razzismo) sono apparse come difesa nel seguente comunicato:

“Curva Nord è al fianco di Francesco Acerbi! Ormai da giorni sta tenendo banco su giornali, TV ed ogni social media la vicenda del presunto insulto razziale di un nostro giocatore nei confronti di Juan Jesus. Non sappiano cosa si siano detti in campo, ma conoscendo Francesco dubitiamo che quelle parole siano uscite dalla sua bocca. Un uomo che ha combattuto e sconfitto il cancro, un uomo di poche parole, e che si è sempre dimostrato un professionista serio. Ovviamente se dovesse essere confermato invece l’insulto razziale prendiamo le distanza da tutto ciò, ma senza prove concrete noi restiamo al fianco del nostro Francesco”.

Assurdo comunicato della Curva Nord, è polemica sui social

Non di certo la migliore delle uscite quella avvenuta per mano della Curva Nord Milano sul caso Acerbi-Juan Jesus. I dubbi, come riferito dagli stessi Ultras nerazzurri, sono infatti ancora molti sulla vicenda. Ragion per cui, piuttosto che un comunicato di vicinanza nei confronti di Acerbi, accusato di razzismo verso un collega nonostante si giocasse proprio nella giornata contro crimini ed insulti di tale stampo, appare alquanto surreale. Attendere come fatto dalle due società risulta il principale modo per poter affrontare una situazione simile. Ricordiamo infatti che Acerbi rischia una squalifica e una sanzione esemplare per insulti razzisti, e tale comunicato ad opera della Curva Nord non fa altro che accrescere le polemiche attorno a una situazione delicata e triste di per se per tutto il calcio italiano.