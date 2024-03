Il Napoli ha in mano il sostituto di Zielinski, arriva dalla Serie A!

Piotr Zielinski saluterà il Napoli la prossima estate, il Napoli sarebbe già in fase di valutazione per la sostituzione del polacco.

Piotr Zielinski lascerà il Napoli la prossima estate, il calciatore polacco dopo estenuanti mesi di trattativa per il rinnovo, alla fine ha scelto di accasarsi all’Inter di Simone Inzaghi, con cui ha firmato un precontratto nelle scorse settimane.

Una storia lunga, durata ben 8 anni, dal lontano 2016, quando il classe ’94 arrivò sotto l’ombra del Vesuvio dall’Empoli. 8 anni, tanti goal, assist e due trofei, una Coppa Italia, ma soprattutto lo scudetto del 2023, coronato dopo una rincorsa lunga 7 anni con la maglia partenopea addosso.

Sostituto Zielinski, il nome che gira in orbita Napoli proviene dalla Serie A

Insomma, un amore che con ogni probabilità avrebbe meritato ben altro finale, o meglio un lieto fine. Purtroppo, viste le prestazioni di Zielinski nell’ultimo periodo invece, con annessa esclusione dalla lista Champions, il ricordo poetico e vivo delle battaglie e successi in maglia azzurra sembra già uno sbiadito ricordo.

Per questa motivazione, Aurelio De Laurentiis si starebbe già attivando per cercare un piano B, una alternativa che possa rimpiazzare al meglio la mezz’ala polacca, non facendo rimpiangere il suo elevato tasso qualitativo. Il nome che apprezzerebbe particolarmente il numero 1 del club, è quello di Lewis Ferguson, uno dei giovani che maggiormente si è messo in mostra nel Bologna di Thiago Motta, vecchio pallino del patron del Napoli.

Lo scozzese, in Serie A dal 2022, si è contraddistinto fin dalla prima annata con i felsinei per la propria inclinazione al goal, annettendo tanta qualità all’evidente quantità insita nelle sue gambe. Per accaparrarsi il giocatore, però, La Gazzetta dello Sport, servirebbe un’offerta da ben venticinque milioni, una cifra importante, la stessa per intenderci, che il Napoli ha incassato a gennaio scorso dal Red Bull Lipsia per Elif Elmas.

Si scoprirà qualcosa in più in merito nelle prossime settimane, già, perché oltre alla cifra sopracitata, sarà risolutivo anche il risultato sportivo. Nello specifico, il centrocampista avrebbe espresso chiaramente il desiderio di giocare la prossima Champions League, un obiettivo ad oggi non certo in casa Napoli, distante ancora dal quarto e quinto posto, occupati rispettivamente da Bologna e Roma. Insomma, la strada che potrebbe portare al sostituto di Zielinski, ad oggi, sarebbe tutta in salita per gli azzurri. Seguiranno aggiornamenti in futuro, l’interesse però va registrato.