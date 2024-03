Cessione Osimhen, il Napoli cambia priorità sul sostituto: 50 milioni sul piatto

Il Napoli sta già pensando al sostituto di Victor Osimhen che dirà addio in questa stagione: pronti 50 milioni di euro.

La storia d’amore tra il Napoli e Victor Osimhen è destinata a finire. L’attaccante nigeriano, fresco di rinnovo con il club partenopeo sta sondando varie pista per il proprio futuro.

Come affermato dallo stesso Aurelio De Laurentiis, già dal momento del rinnovo di contratto, la società sapeva che Osimhen avrebbe lasciato Napoli al termine della stagione. Il rinnovo, infatti, è stato firmato per permettere al Napoli di incassare l’intera cifra prevista dalla clausola rescissoria, ovvero 120 milioni di euro. Questo, con il contratto in scadenza nel 2025, non sarebbe stato possibile.

Ora il futuro di Osimhen resta tutto da scrivere. Il centravanti nigeriano è al centro di numerose voci di mercato tra cui la più importante arriva dalla Francia. Si tratta ovviamente del Paris Saint Germain che è chiamato a sostituire Kylian Mbappe che volerà a Madrid per vestire la maglia del Real.

Non è ancora certo che Osimhen andrà a Parigi, ma sicuramente il suo futuro non sarà a Napoli, Per questo motivo, la società azzurra è già al lavoro per il sostituto.

Sostituto Osimhen: svelata la priorità del Napoli

Il Napoli, al momento della cessione di Osimhen avrà un bel gruzzoletto da reinvestire per continuare ad essere competitivi. Gli azzurri, dunque, sono chiamati a comprare un attaccante di assoluto livello e avranno anche la disponibilità economica per farlo.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che in pole position per il Napoli ci sia Jonathan David, centravanti canadese del Lille.

Il Napoli sta seguendo da tempo il 24enne canadese. La sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Per gli azzurri si tratterebbe, quasi, di un investimento sicuro dato che per caratteristiche è il più simile sul mercato proprio ad Osimhen. In questo modo, anche l’intesa con Khvicha Kvaratskhelia, che sarà la vera punta di diamante del Napoli, sarebbe più facile da affinare.

In questa stagione, David aveva incominciato molto a rilento con sole 4 reti segnate nella prima parte dell’anno. Da lì in poi, però, è definitivamente esploso. Sono ben 15 i gol in 26 partite di Ligue 1 conditi anche da 7 assist che certificano la sua abilità nel costruire e legare il gioco con e per i compagni.

Oltre a David, sullo sfondo, restano ancora Gimenez del Feyernoord e Zirkzee del Bologna.