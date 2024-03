Inter-Napoli, il quotidiano sicuro: l’accusa sul caso Juan Jesus fa discutere

Inter-Napoli, polemiche a non finire dopo le proteste di Juan Jesus per presunti insulti razzisti da parte di Acerbi: l’accusa del quotidiano

Purtroppo, più che di questioni di campo dopo Inter-Napoli sta facendo discutere il presunto episodio di razzismo che ha visto coinvolti Juan Jesus e Acerbi. Il difensore azzurro, dagli sviluppi di un calcio d’angolo, si è fiondato su La Penna per protestare con forza. Leggendo il labiale è ben chiara l’accusa del difensore del Napoli nei confronti di Acerbi: “Non mi sta bene, mi ha detto “Sei un ne**o” e questo non mi sta bene”, spiega Juan Jesus a La Penna. Il centrale azzurro indica poi lo slogan “Keep racism out”, presente sulla manica di tutte le maglie della Serie A.

Al termine del match è stato chiesto a Juan Jesus una spiegazione a riguardo. Il centrale brasiliano non ha voluto approfondire la questione ai microfoni di DAZN: “È andato un po’ oltre con le parole. Lui mi ha chiesto scusa, è una cosa di campo. È finita lì, andato oltre con le parole”, ribadendo come di fatto la cosa si sia aperta e chiusa in campo. Tuttavia, un episodio del genere non può passare inosservato. Nel caso in cui le accuse dovessero essere confermate, in seguito ad indagini della procura Federale, Acerbi rischia una maxi squalifica.

Caso Juan Jesus, anche l’arbitro nel mirino: bocciatura dal quotidiano

Nelle consuete pagelle del giorno dopo, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha voluto far luce sulla questione. “È caos su una frase di Acerbi che Jesus denuncia, La Penna fa una verifica molto frettolosa”, spiega il quotidiano. Poi l’accusa al direttore di gara: “Col presunto razzismo non si dev’essere superficiali”.

Il quotidiano richiama quindi il direttore di gara, ritenendo poco approfondita la verifica dopo le veementi proteste di Juan Jesus. Nel caso in cui venissero confermate le accuse del difensore brasiliano in campo, sarebbero potute cambiare tante cose, con il Napoli che avrebbe potuto sfruttare la superiorità numerica. Il voto del quotidiano è quindi severo: 5 per La Penna.

Inter-Napoli, La Penna in discussione: manca un cartellino per Acerbi

Il quotidiano analizza anche gli altri episodi clou del match. Per La Gazzetta dello Sport, non manca alcun rigore all’Inter: “Al 27’ c’è rigore di Rrahmani su Thuram (al contrario del 43’ st) ma Marcus è in fuorigioco: ok il Var“, apprezzando quindi l’intervento della tecnologia. Manca però un cartellino per Acerbi, accusato di aver “tormentato” più volte Raspadori, La Penna doveva ammonirlo.