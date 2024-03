Juan Jesus-Acerbi, condanna pesantissima: “Maxi squalifica e non solo”

Inter-Napoli, possibile maxi sanzione dopo l’episodio che ha visto coinvolti Juan Jesus e Acerbi: la forte accusa del giornalista in diretta

Inter-Napoli si è conclusa alla fine con il risultato di 1-1. Ad aprire le marcature una rete di Darmian, che al centro dell’area di rigore ha colto con astuzia il cross di Bastoni. Poi nel secondo tempo il Napoli è salito. Si sono visti progressi dal punto di vista del gioco, quantomeno rispetto ad un primo tempo nel quale l’Inter ha lasciato davvero poco spazio alle trame offensive degli azzurri. Quindi, al minuto 81, ecco la rete del pareggio, firmata Juan Jesus. Il difensore brasiliano ha raccolto una carambola sugli sviluppi di un calcio d’angolo e ha insaccato la sua prima rete stagionale in Serie A.

Il centrale azzurro però è stato protagonista anche di uno spiacevole episodio. Prima della battuta di un calcio d’angolo il direttore di gara La Penna è stato costretto a fermare il gioco proprio a causa di vistose proteste di Juan Jesus. Il centrale ex Inter ha accusato Acerbi di averlo insultato, utilizzando spiacevoli termini razzisti. Captando il labiale del difensore azzurro si può provare a capire il motivo della discussione: “Non mi sta bene, mi ha detto “Sei un ne**o” e questo non mi sta bene”, spiega con veemenza Juan Jesus all’arbitro. Aggiunge inoltre: “Qui abbiamo una scritta”, indicando la scritta “Keep out racism”, presente sulla manica della maglia, slogan della Serie A.

Caso Juan Jesus, Acerbi rischia una squalifica importante

Della questione se n’è parlato tanto al termine del match. Il dibattito si è aperto anche in diretta su RAI 2, negli studi della Domenica Sportiva. Interpellato riguardo l’episodio, l’ex arbitro Mauro Bergonzi ha fatto presente che l’episodio potrebbe essere oggetto di indagini della procura Federale.

Nel caso in cui l’ente giudiziario della FIGC dovesse prendere in esame l’episodio in questione, e venissero quindi confermate le accuse nei confronti di Acerbi, il difensore interista rischia una maxi squalifica. Si parla infatti di dieci giornate di squalifica, una punizione esemplare.

Forti accuse nei confronti di Acerbi: “Che venga escluso dalla Nazionale!”

Alla Domenica Sportiva ha parlato anche Alberto Rimedio, noto telecronista, che solitamente racconta le partite della Nazionale italiana. Il giornalista non ha esitato a sparare a zero su Acerbi: “Tra l’altro Acerbi è un nazionale, se dovesse confermata una cosa di questo genere io credo che potrebbero esserci anche delle conseguenze anche a livello di Nazionale, perché la Federcalcio non potrebbe accettare che un proprio calciatore dica queste cose ad un avversario. Giusto che venga escluso“.