Koulibaly torna al Napoli? Annuncio dell’ex agente

Il Napoli in questa stagione ha faticato molto nel reparto difensivo. Arriva il clamoroso annuncio dell’ex agente di Koulibaly su un suo possibile ritorno in azzurro.

Nel corso delle scorse stagioni, il Napoli ha potuto contare su un reparto difensivo piuttosto solido e roccioso, che difficilmente veniva penetrato dagli attacchi avversari. Ciò era possibile grazie alle presenze di due difensori di gran livello, come lo è stato Kalidou Koulibaly per varie stagioni, e lo stesso Kim Minjae nella scorsa stagione.

Purtroppo quest’annata ha visto un Napoli in seria difficoltà nel reparto difensivo, proprio a causa della mancanza di un difensore di ottimo livello. L’ex agente di Koulibaly ha parlato di un clamoroso ritorno al Napoli del senegalese, ma ad una sola condizione.

Mercato Napoli, clamoroso ritorno di Koulibaly: arriva l’annuncio dell’ex agente del senegalese

Per ben otto stagioni, il Napoli ha contato sulle prestazioni difensive eccezionali di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese ha giocato con la maglia del Napoli dalla stagione 2014/2015 fino a quella 2021/2022, in cui sono state diverse le gioie regalate ai tifosi. Negli anni in cui è stato al Napoli, Koulibaly ha offerto delle performance di alto livello, che l’hanno portato ad essere accostato tra i migliori difensori del mondo.

Dopo l’addio al Napoli per Koulibaly c’è stato un netto declino, con la stagione al Chelsea andata male e costata il trasferimento in Arabia Saudita all’Al-Hilal, in cui oggi milita il senegalese. Ad oggi in casa Napoli si rimpiange l’assenza di un difensore con le qualità di Koulibaly, soprattutto vista l’annata attuale in cui la difesa è stata un vero e proprio colabrodo. L’ex agente di Koulibaly, Bruno Satin, è intervenuto a Radio CRC, in cui ha parlato di un possibile ritorno al Napoli del difensore senegalese:

“Dipende, se decidesse, per amore della piazza, di giocare gratis potrebbe anche tornare. Ha un legame fortissimo con la città e con questo club. Comunque non mi sembra una possibilità reale”.

Satin spegne l’ipotesi di un ritorno di Koulibaly al Napoli almeno ad oggi. Difatti il ritorno del senegalese sarebbe possibile solamente in caso di un contratto poco oneroso, a differenza di quanto percepisce Koulibaly all’Al-Hilal. Inoltre Koulibaly è ormai già verso il tramonto della sua carriera, e ciò andrebbe anche in controtendenza con il nuovo progetto del Napoli. Difatti gli azzurri avvieranno una profonda rivoluzione in estate, ma puntando sempre su profili giovani e non verso il finale della propria carriera. Dunque spenta definitivamente l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Koulibaly al Napoli in vista della prossima stagione.