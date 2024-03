Calciomercato Napoli, fissato un budget da capogiro: tutti gli obiettivi

La stagione del Napoli è stata decisamente fallimentare rispetto alle aspettative, e nella prossima si dovrà ripartire da zero e ricostruire l’organico. Gli azzurri dovrebbero essere tra i protagonisti del prossimo mercato, con un budget da capogiro stanziato da De Laurentiis.

All’indomani del pareggio per 1-1 contro l’Inter, per il Napoli è tempo di recuperare le energie grazie alla sosta delle Nazionali. Tra meno di due settimane ci sarà poi il big match contro l’Atalanta, in cui gli azzurri dovranno vincere per poter sognare ancora un posto per la prossima Champions League.

Comunque andrà, la sessione estiva di calciomercato vedrà il Napoli tra i club protagonisti, visto che si dovrà ridimensionare probabilmente l’intero organico e non solo. Budget clamoroso fissato da De Laurentiis per il prossimo calciomercato.

Calciomercato Napoli, fissato un budget clamoroso: le possibili operazioni

All’inizio della stagione, in casa Napoli si puntava a ripetere l’annata passata, e addirittura migliorarla anche in campo internazionale. Purtroppo però sin da subito si sono palesati dei seri problemi, tra la gestione del mercato fino a quello dello staff tecnico, che hanno poi portato la squadra ad effettuare una stagione deludente. Questi due mesi restanti serviranno al Napoli per provare a raddrizzare una stagione andata male, e a prepararsi in vista di quella 2024/2025. Il mercato estivo vedrà il Napoli tra le protagoniste, visto che ci saranno diversi cambiamenti sia sullo staff tecnico che sulla rosa. Come riporta Il Mattino, in vista della prossima estate, Aurelio De Laurentiis avrebbe fissato un budget da capogiro, ossia 260 milioni da investire sul mercato. Questa cifra clamorosa sarebbe accumulata dall’utile della passata e dell’attuale stagione (circa 150 milioni), e dalla probabile cessione di Osimhen (circa 100-120 milioni). Questo budget servirà per ricostruire la squadra, e dar così il via ad un nuovo ciclo che si spera sia vincente. Saranno diversi gli acquisti e le cessioni che dovranno essere effettuate dalla dirigenza per dar vita praticamente ad un nuovo Napoli.

Per forza di cosa si dovrà agire sul reparto difensivo, che quest’anno ha evidenziato diverse lacune dovute anche ai tanti infortuni. In difesa dovranno essere effettuati almeno 2 colpi, di cui uno importante. Questo perché si deve sostituire ancora Kim dopo la cessione della scorsa estate. A centrocampo ci sarà probabilmente il cambiamento più netto. Zielinski è praticamente un nuovo giocatore dell’Inter, mentre Traorè e Dendoncker difficilmente saranno riscattati. Dunque nel reparto di centrocampo saranno fatti almeno 2/3 interventi in entrata, dove si proverà a dare una nuova linfa in mezzo al campo. L’attacco ad oggi sembra il reparto in cui andranno fatti meno interventi. Nonostante ciò si dovrà agire chirurgicamente e non sbagliare il colpo da novanta. Osimhen quasi sicuramente saluterà il Napoli, e la cifra ricavata in parte andrà investita. Si dovrà puntare su un’attaccante che possa trascinare gli azzurri concretamente dopo il nigeriano.

In bilico c’è anche la posizione di Simeone, che potrebbe salutare, e quindi in quel caso servirà anche una riserva dell’attaccante titolare. Sono già diversi i nomi che circolano in orbita Napoli, ma prima di poter agire si dovrà capire se il mercato sarà gestito da Meluso o da un nuovo DS. La palla passa a De Laurentiis, che è chiamato a far scelte già a partire da oggi per non arrivare impreparato al prossimo mercato estivo.