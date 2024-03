Raspadori suona la carica prima di Inter-Napoli: “Dobbiamo farlo per raggiungere l’obiettivo”

Jack Raspadori ha risposto alle domande dei cronisti di DAZN nel pre partita di Inter – Napoli: big match di giornata.

Ci siamo, tra pochi minuti si darà il via a Inter – Napoli, big match di questa giornata di Serie A. Il Napoli avrà l’arduo compito di giocare in casa dei quasi certi campioni d’Italia, in quello che sa a tutti gli effetti di un vero e proprio passaggio di consegne, o meglio di tricolore, tra le compagini in campo.

Raspadori a DAZN: le parole dell’attaccante nel prepartita

Jack Raspadori, attaccante del Napoli, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di DAZN nel pre partita di Inter – Napoli. Questo il pensiero del bomber, che non ha nascosto l’obiettivo del Napoli, la rincorsa Champions League:

“Tanto passa da oggi, abbiamo dieci finali, dobbiamo dare il massimo ed essere consapevoli di ciò per raggiungere il nostro obiettivo”.

Parole chiare dell’ex Sassuolo, titolare questa sera a discapito di Victor Osimhen, non al meglio a seguito di qualche acciacco accusato nel corso della settimana. Da registrare, inoltre, il dietrofront di Aurelio De Laurentiis nei confronti di DAZN, nelle ultime settimane privato della possibilità di intervistare gli assistiti della SSC Napoli.