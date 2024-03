Inter-Napoli, l’ex azzurro vicino ai compagni: è a San Siro a seguire il match

Napoli non si dimentica, questo è certo. Negli ultimi giorni, un ex azzurro è stato avvistato in città e stasera a San Siro.

Il Napoli questa sera è impegnato nel big match di giornata. Gli azzurri, campioni d’Italia in carica ancora per qualche mese, affronteranno l’Inter di Simone Inzaghi, per quello che appare a tutti gli effetti un passaggio di consegne tra ambo le parti.

Un impegno fondamentale per gli uomini di Francesco Calzona, impegnati in una ostica, per utilizzare un eufemismo, corsa Champions League. Ne sono consapevoli gli stessi calciatori e tecnico, che nel pre gara su DAZN hanno suonato la carica in merito.

Napoli, quanta nostalgia di te: l’ex azzurro a seguire la squadra a Milano

Una annata complicata per i partenopei. Risucchiati in un vortice sin dall’inizio del campionato, che ha portato la SSC Napoli ad essere “vittima” di ben 2 esoneri, con la difesa dello scudetto andata in frantumi già a dicembre.

Ad oggi, con l’uscita dalla Champions League arrivata la scorsa settimana, l’unico obiettivo rimasto è appunto il sopracitato quarto posto, forse quinto, per partecipare nuovamente alla massima competizione europea, tanto cara ad Aurelio De Laurentiis.

Eppure, la rosa degli azzurri è su per giù la stessa dello scorso anno. Sono stati pochi i cambi sul rettangolo verde, seppur decisivi. Via Spalletti in panchina, poi Kim e Lozano, uomini non rimpiazzati a dovere in sede di calciomercato. A gennaio, però, c’è stato un altro addio inaspettato, quello di Elif Elmas.

Il centrocampista macedone, al Napoli dal 2019, dopo aver vinto una Coppa Italia ed uno scudetto, in cui si è tra l’altro rivelato decisivo nel ruolo di dodicesimo uomo, ha scelto di vivere una nuova avventura calcistica. Per questa motivazione il polivalente centrocampista è passato al Red Bull Lipsia, per ben venticinque milioni, una cifra importante, che il Napoli non ha però reinvestito nel corso della sessione di riparazione.

Una scelta non azzeccata, quantomeno per il calciatore, recatosi in Bundesliga alla ricerca di un ruolo da protagonista che non gli è mai stato assegnato. Ad oggi, infatti, il calciatore resta una riserva del club biancorosso. Non solo, perchè nelle gerarchie del tecnico del Lipsia, ad oggi Elmas non rappresenterebbe neanche una prima alternativa, con un numero di minuti e presenze sul rettangolo da gioco ridotte man mano sempre più all’osso.

Una scelta di cui Elmas si è pentito? Questo non è dato saperlo. La certezza però riguarda la saudade di Napoli da parte del calciatore, che in una recente intervista ha rilasciato dichiarazioni d’amore per la piazza. Un Elmas che inoltre ieri si è presentato a Napoli, per poi oggi seguire addirittura la squadra in quel di Milano. Come si evince dallo scatto pubblicato dal macedone su Instagram, infatti, quest’ultimo è presente in tribuna a San Siro. Come si suol dire? Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano.