Nuova maglia Napoli, niente divisa per la prossima stagione: ecco quale sarà presentata il 27 marzo

Nelle ultime ore è circolata prepotentemente una news relativa alla nuova maglia del Napoli in vista della prossima stagione: ci sono aggiornamenti a riguardo.

Il Napoli è al lavoro per cercare di accaparrarsi il proprio posto in Champions League. I risultati delle italiane in Europa League rappresentano ad oggi una ottima notizia, visto che con ogni probabilità il quinto posto permetterà l’accesso alla massima competizione europea. Certo, il calendario dinanzi a Kvaratskhelia e compagni non è facile, anzi, rappresenta uno scoglio duro da superare. I campioni d’Italia in carica avranno però il dovere di provarci come dichiarato dal tecnico Francesco Calzona. Nel mentre, però, la società partenopea starebbe continuando a procedere nelle sue operazioni di marketing.

Tra le poche note positive della stagione in corso, c’è certamente stata quella relativa ai kit da gioco. Le maglie presentate la scorsa estate da Aurelio De Laurentiis sono state un successo assoluto, apprezzate non solo dai tifosi, ma anche dagli addetti ai lavori.

Nel corso di questa mattinata, era circolata una news relativa alla divisa da gioco dell’annata 2024/2025, nello specifico, Il Mattino, aveva scritto nella sua edizione odierna in merito ad una possibile presentazione di quest’ultima. Una presentazione che sarebbe dovuta avvenire nello scenario poetico di Villa D’Angelo, ex ritrovo della società per i pranzi europei, un’idea della figlia del patron, Valentina De Laurentiis.

Nuove maglie Napoli, c’è l’indiscrezione della nostra redazione

Successivamente, però, tramite alcuni accertamenti, la redazione di SpazioNapoli, ha appurato che non sarà la maglia della prossima stagione ad essere presentata a Villa D’angelo, bensì la quinta da gioco del campionato di Serie A in corso.

Oltre alle prime tre divise da gara, infatti, la SSC Napoli ha ripresentato anche quest’anno la divisa in tema Halloween, non riproponendo invece la versione di San Valentino, come fatto la scorsa stagione. Ad oggi, non ci sono news e indiscrezioni su temi e colori del prossimo prodotto targato Napoli.

Una strada, quella dell’autoproduzione, intrapresa dal Napoli nel 2021, quando De Laurentiis scelse in collaborazione con Emporio Armani di dare il via ad una collaborazione visionaria nel mondo del pallone, c’entrando l’obiettivo attraverso i numeri di vendita. Emblematica è stata larisposta dei supporters partenopei, che tante volte nel corso degli ultimi anni avevano lamentato delle scelte relative agli sponsor tecnici, da Macron a Robe di Kappa.

Insomma, una strategia vincente, tra le tante indiscutibili intuizioni del patron, tanto geniale quanto eccessivo a volte. Insomma, prendere o lasciare.