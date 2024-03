Inter-Napoli, ecco i convocati di Calzona: c’è la decisione su Osimhen

Diramata la lista dei convocati per Inter – Napoli, decisione ufficiale anche per Victor Osimhen, in dubbio nelle ultime ore.

Ci siamo, mancano poco più di ventiquattro ore al big match che andrà in scena a San Siro, quando si affronteranno Napoli ed Inter per quello che sembrerà a tutti gli effetti un passaggio di consegne tra le due compagini.

Il Napoli, campione d’Italia in carica e l’Inter, con ogni probabilità prossimo team italiano a trionfare in Serie A, una Serie A che per il quarto anno di fila vedrebbe vincere una compagine diversa da quella dell’annata precedente, insomma, un periodo storico diametralmente opposto da quello decennale targato Juventus.

Convocati, c’è la lista: la decisione su Victor Osimhen da parte dello staff

Un impegno a cui il Napoli dovrebbe riuscire a presentarsi con il suo miglior vestito, ad oggi, infatti, tutti i calciatori a disposizione di Francesco Calzona sembrerebbero recuperati, compreso Cyril Ngonge, sceso in campo nei minuti finali della sfortunata trasferta spagnola. Un Calzona che si appresta ad affrontare il suo secondo big match in Serie A, dopo il primo, vissuto in un Diego Armando Maradona gremito, in cui i suoi ragazzi grazie alle reti di Kvaratskhelia e Raspadori si imposero sulla Juventus.

Il report di questa mattina, però, aveva fatto tremare tutti i tifosi partenopei. Victor Osimhen non sarebbe infatti al meglio: “Osimhen ha svolto allenamento personalizzato in campo e successivamente ha svolto parte di seduta in gruppo”, questo il messaggio rilasciato dalla SSC Napoli attraverso i propri canali ufficiali.

Nonostante questo piccolo inconveniente, il bomber principe dei campioni d’Italia in carica sarà però regolarmente a disposizione del proprio tecnico, come comunicato dalla stessa società partenopea attraverso il proprio profilo Twitter.

Di seguito, l’elenco completo dei convocati per la partita di domani:

Insomma, non mancherà davvero nessuno, forse la notizia migliore, considerando la portata dell’avversario, quello che ad oggi si è dimostrato il più forte del campionato. Non sarà comunque facile, questo è certo, ma solamente passando da serate come questa il Napoli conoscerà il proprio destino. Un destino che potrebbe riabbracciare la Champions League tanto cara ad Aurelio De Laurentiis, oppure “accontentarsi” dell’Europa minore. Insomma, staremo a vedere, tra poco più di ventiquattro ore, scopriremo un pezzo di verità.