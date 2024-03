Clamoroso in Serie A, il tecnico lascia la panchina a fine stagione: futuro al Napoli?

Salta una panchina in Serie A, uno dei pezzi pregiati delle panchina del massimo campionato italiano ha detto stop.

Francesco Calzona ad oggi si sta rendendo protagonista di un buon percorso sulla panchina del Napoli: il commissario tecnico della nazionale slovacca ha ridonato stimoli e gioco nei calciatori azzurri, a lunghi tratti lontani parenti dei campioni visti la scorsa stagione.

Il pari con il Torino e l’annessa eliminazione sopraggiunta con il Barcellona con il netto 3 a 1 subito in Spagna, ha però, ha riportato sulla terra l’ambiente partenopei, conscio della difficoltà di raggiungere il quinto posto e accaparrarsi una qualificazione alla prossima Champions League.

Nuovo tecnico del Napoli, la notizia lascia ben sperare: le ultime

Aurelio De Laurentiis è stato però chiaro, Calzona rappresenta una opzione valutabile per la panchina del club campione d’Italia in carica in vista del prossimo campionato, federazione slovacca permettendo. Maurizio Sarri, definito dal numero 1 del Napoli “perdente”, infatti, pare molto lontano da un eventuale ritorno di fiamma.

Una notizia di quest’oggi, però, potrebbe stravolgere completamente le carte in tavola. Nello specifico, quelle del futuro del Napoli e di Vincenzo Italiano. Michele Criscitiello, attraverso una esclusiva rilasciata da SportItalia, ha infatti comunicato il divorzio tra il tecnico della viola e la stessa fiorentina.

Secondo quanto riportato da Criscitiello, si tratterebbe di una separazione concordata senza alcun tipo di polemica, bensì di comune accordo, slegando possibili colpi di scena da eventuali risultati sportivi raggiunti dall’ex allenatore dello Spezia. Una news importante, considerando quanto lo stesso Italiano sia stato da sempre molto apprezzato dallo stesso De Laurentiis, che lo scorso anno, prima di fiondarsi su Thiago Motta, corteggiò per circa un mese l’attuale allenatore gigliato.

Insomma, potrebbe trattarsi di un vero e proprio matrimonio rimandato quello tra Italiano ed il Napoli. Specifichiamo, però, come ad oggi non ci sia alcuna vera trattativa, logico allo stesso tempo, associare il nome dell’allenatore italiano al Napoli, soprattutto a seguito della scorsa bollente estate.

Non resta che aspettare, con il Napoli chiamato all’ultimo scorcio di stagione, una porzione di campionato in cui i partenopei dovranno con le unghie e con i denti tentare il tutto per tutto per il quinto posto, consapevoli di trovarsi dinanzi ad un calendario non favorevole, con tanti scontri diretti da vivere seppur fra le mura amiche, ma che rappresentano uno scoglio non facile da superare.