Traoré sarà riscattato? Svelata la decisione del Napoli sull’ivoriano

La dirigenza azzurra valuta il futuro dei propri calciatori: riflettori puntati sul numero 8, Hamed Junior Traoré.

Nell’ultima finestra di mercato invernale, Aurelio De Laurentiis si è reso protagonista dopo aver conseguito gli acquisti di diversi calciatori con la volontà di risanare la stagione della propria squadra. Un obiettivo non ancora definibile raggiunto ma che ha condotto ad una piacevole sorpresa: Hamed Junior Traoré.

L’ex centrocampista del Sassuolo è stato prelevato a gennaio dagli inglesi del Bournmouth, i quali avevano relegato ai margini della rosa l’ivoriano. Traorè, trasferitosi in Premier League dopo averlo acquistato a 30 milioni di euro, non è riuscito a sfoggiare la miglior versione di sè. Una condizione mai trovata nè sul piano fisico che su quello morale. Il numero 8 ha contratto la malaria ed è stato tre mesi out: sufficienti per far capire alla dirigenza rossonera di non voler più puntare su di lui.

Intanto, per sopperire alla mancanza psico-fisica di Piotr Zielinski, pronto a vestire la maglia dell’Inter, in una stagione complicatissima, il Napoli ha creduto fortemente nelle capacità di Traoré. Quest’ultimo ha dimostrato di saperci stare a certi livelli e, nell’ultima trasferta in Champions League, a Barcellona, ha dimostrato una certa personalità in mezzo al campo ed una discreta qualità nella gestione del pallone. Su di lui, la società sembra già aver preso una decisione in ottica futura.

Futuro Traoré, la società ha già deciso

Hamed Junior Traoré è stato prelevato dal club inglese tramite la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 25 milioni di euro. La società, però, secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, non sembrerebbe essere orientata a procedere con la conclusione della trattativa poichè la cifra troppo onerosa. A complicare ancor di più la questione sarebbe quella relativa all’eventuale non partecipazione alla prossima Champions League.

Con l’eventuale qualificazione, infatti, la società potrebbe ottenere un buon incasso da investire sul mercato e magari scendere a compromessi col Bournmouth ed abbassare la richiesta del riscatto. Una realtà, almeno per ora, improbabile e che “condannerebbe” il centrocampista ivoriano a far ritorno in Inghilterra, nonostante la buona parentesi sotto l’ombra del Vesuvio.

Una scelta che, in ottica futura, potrebbe lasciar spazio all’acquisto di calciatori del calibro di Lewis Ferguson, centrocampista rivelazione del Bologna, su cui c’è il pressing anche della Juventus di Cristiano Giuntoli. Una situazione tutta da valutare ma che condizionerà in ogni caso, la prossima stagione del Napoli.