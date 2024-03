Ranking UEFA, sorride il Napoli: cosa accadrà ai danni della Juventus

La stagione europea del Napoli si è conclusa, ma arriva comunque un verdetto sul ranking UEFA che riguarda il duello a distanza con la Juventus.

La stagione europea del Napoli si è conclusa con l’eliminazione dalla Champions League dopo la sconfitta per 3-1 con il Barcellona. Un duro colpo da assorbire per gli azzurri e in particolare per il presidente De Laurentiis, che da sempre tiene moltissimo all’avanzamento in ambito internazionale del Napoli.

Nonostante l’avventura dei partenopei sia finita agli Ottavi di Finale di Champions League, il ranking UEFA stagionale porta buone notizie. Già, perché considerando la proiezione sulla prossima stagione, il Napoli terminerà sicuramente davanti agli storici rivali della Juventus.

Ranking UEFA squadre italiane stagione 2023/24

Al momento, le formazioni italiane hanno le seguenti posizioni nel ranking UEFA aggiornato dopo gli Ottavi di Finale:

6. Inter: 101 punti;

9. Roma: 95 punti;

17. Napoli: 80 punti;

17. Juventus: 80 punti;

21. Atalanta: 72 punti;

28. Milan: 59 punti;

32. Lazio: 54 punti;

55. Fiorentina: 34 punti

Ricordiamo che il ranking UEFA viene calcolato in base ai punti accumulati nelle ultime cinque stagioni. Al momento il lasso di tempo da considerare è quello che parte dalla stagione 2019/20 per arrivare a quella attuale, la stagione 2023/24. Dal 1° luglio 2024, però, l’annata 2019/20 sarà esclusa dal conteggio così da fare posto alla stagione 2024/25, con conseguente aggiornamento della classifica per club che, ovviamente, muteranno la propria posizione. Bisogna comunque considerare come Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina possano ancora incrementare il totale di punti di questa stagione, in quanto qualificate ai Quarti di Finale di Europa League e Conference League.

Ranking UEFA 2024/25, il Napoli supererà la Juventus

Il portale Calcio&Finanza fornisce quella che sarà già la proiezione del ranking UEFA delle squadre italiane nella stagione 2024/25. La prima cosa da sottolineare è che, grazie agli ottimi percorsi europei degli ultimi anni, la Roma diventerà il club italiano con il punteggio più alto. Seguiranno poi Inter e Napoli, che staccherà definitivamente la Juventus (che in questa stagione ha accumulato 0 punti, ndr).

Le formazioni italiane che faranno il balzo in avanti più evidente saranno Milan e Fiorentina, visto che sarà eliminata la stagione 2019/20 dal conteggio, ovvero un’annata in cui i due club non hanno conquistato nessun punto.

Come cambierà il ranking UEFA per le squadre italiane nella stagione 2024/25:

5. Roma: 84 punti;

9. Inter: 76 punti;

19. Napoli: 61 punti;

21. Milan: 59 punti;

22. Juventus: 58 punti;

26. Atalanta: 52 punti;

30. Lazio: 50 punti;

47. Fiorentina: 34 punti

Come detto, a essere maggiormente penalizzata sarà la Juventus che perderà i 22 punti della stagione 2019/20 e non ne aggiungerà nessuno, visto che quest’anno i bianconeri non hanno partecipato alle coppe europee. Il Napoli così sarà definitivamente avanti ai bianconeri: una piccola, ma sempre piacevole, soddisfazione per i tifosi azzurri.