Osimhen, ancora problemi: brutte notizie da Castel Volturno, lo ha comunicato il Napoli

Importanti novità dall’allenamento del Napoli a Castel Volturno, purtroppo non ci sono buone notizie su Victor Osimhen.

Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Barcellona, per il Napoli di mister Francesco Calzona è subito tempo di rimettersi in sesto e pensare al campionato. Ci sono 10 gare ancora da giocare entro il termine della stagione e per gli azzurri potrebbero essere decisive, soprattutto per la rincorsa alla qualificazione per la prossima Champions League, vitale per gli introiti economici e i conti del club di De Laurentiis.

Il calendario mettere subito di fronte al Napoli un avversario complicato, ovvero la capolista Inter, anch’essa reduce dalla disfatta europea con l’eliminazione per mano dell’Atletico Madrid. Una gara comunque fondamentale per gli azzurri, che però potrebbero dover giocare senza uno degli assi della squadra: Victor Osimhen.

Ultime notizie Napoli, affaticamento muscolare per Osimhen

Il nigeriano, infatti, ha accusato un affaticamento muscolare nel finale di gara contro il Barcellona e per questo – nell’allenamento odierno di Castel Volturno – ha effettuato lavoro personalizzato. Di seguito il report fornito dalla società sul proprio sito ufficiale:

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di San Siro contro l’Inter per la 29esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di attivazione. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento muscolare accusato nel finale di gara a Barcellona.

Le condizioni di Osimhen, a soli due giorni dal match contro l’Inter, potrebbero non consentire al centravanti di prendere parte alla gara. La situazione andrà valutata nella giornata di domani, ma per il Napoli non avere il suo attaccante migliore potrebbe rappresentare un duro colpo da assorbire.

Inter Napoli, anche questione di motivazioni

Per quanto riguarda le motivazioni, invece, paradossalmente ci potremmo aspettare qualcosa di più dal Napoli rispetto ai nerazzurri. L’Inter ha praticamente lo scudetto cucito sul petto, dati i 16 punti di vantaggio sul Milan attualmente secondo in classifica. Gli azzurri, invece, sono alla disperata rincorsa per rientrare in zona Champions League: i punti di distacco dal quarto posto occupato dal Bologna sono 7, mentre la quinta posizione occupata dalla Roma dista solo 4 punti. E proprio il quinto posto – dopo i sorteggi di Europa League che vedrà il derby italiano tra Milan e Roma – dovrebbe diventare utile per l’accesso in Champions. Uno stimolo in più per il Napoli a far bene e non fallire nessuna delle dieci gare finali, soprattutto per evitare che questa stagione sia totalmente da dimenticare.