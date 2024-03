“Non ci sarà in ritiro”, annuncio sul Napoli: anticipata una cessione

Colonna del Napoli degli ultimi anni, ma arriva l’annuncio inaspettato di mercato: anticipata già l’assenza dal prossimo ritiro estivo.

Una stagione davvero sottotono quella del Napoli, dai campioni d’Italia ci si aspettava decisamente di più. L’obiettivo è adesso concludere bene il campionato e conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Intanto la società sta già programmando la prossima di stagione e il primo passo, come sempre, è l’organizzazione del ritiro estivo.

Ritiro Napoli, il sindaco di Dimaro anticipa l’assenza di Osimhen

Anche quest’anno il Napoli – con molta probabilità – dividerà la preparazione pre campionato in due parti: la prima a Dimaro, in Trentino, la seconda a Castel di Sangro, in Abruzzo. A tal proposito arriva un’anticipazione che sicuramente lascerà l’amaro in bocca ai tifosi azzurri. Già, perché il sindaco di Dimaro-Folgarida, Andrea Lazzaroni, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo svelando che Victor Osimhen non sarà tra i calciatori presenti in ritiro, anticipando di fatto la sua cessione nella prossima sessione di calciomercato. Ecco quanto evidenziato:

Dimaro senza Osimhen? Purtroppo sì, ma il Napoli è abituato a trovare nuovi campioni. Quindi incrociamo le dita, magari ci sarà già il suo grande erede a Dimaro. Chissà… I rapporti con De Laurentiis? Da Sindaco è difficile avere un rapporto sempre lineare, ma i presidenti hanno grosse pressioni su di loro. Capisco che ogni tanto possano sfuggire le cose di mano, ma conoscendolo non è mai cattivo o irrispettoso.

Dunque niente Osimhem, ma anche il numero uno della cittadina di Dimaro è convinto – come successo in passato – che il Napoli saprà sostituire al meglio il proprio centravanti. Lazzaroni si è poi soffermato sulle date del prossimo ritiro:

Ufficialità del ritiro 2024? Il contratto non è stato ancora perfezionato, c’è un’interlocuzione ancora attiva. Ci sono tutte le intenzioni con De Laurentiis di continuare con un accordo pluriennale. È molto probabile che il ritiro verrà ufficializzato nelle prossime settimane, dopo la firma del contratto. Si può stare tranquilli, lo dico anche ai tifosi. Ogni anno ci moduliamo sulle esigenze della squadra e dei tifosi. Si proverà a perfezionare quanto vissuto negli ultimi anni.

Un po’ come accaduto negli ultimi anni, il Napoli dovrebbe così scegliere di dividere la preparazione precampionato in due parti, la prima dovrebbe essere proprio a Dimaro-Folgarida, mentre la seconda anche nella prossima stagione dovrebbe prevedere un passaggio a Castel di Sangro.