Milan-Roma ai quarti di Europa League, grande assist per il Napoli: ora tocca agli azzurri

Si sono effettuati oggi i sorteggi di Europa League e Conference League, le sfide in programma favoriscono il Napoli: il motivo.

La sconfitta per 3-1 con il Barcellona è stata un duro colpo da assorbire per il Napoli. Gli azzurri hanno dovuto dire addio sia alla Champions League che alle possibilità di qualificazione al Mondiale per Club del 2025. Anche le altre italiane impegnate nella massima competizione UEFA, Lazio e Inter, hanno subito la stessa sorte, venendo eliminate rispettivamente da Bayern Monaco e Atletico Madrid. Un duro colpo per il ranking italiano, che per fortuna è stato salvato dalle formazioni che disputano l’Europa League e la Conference League.

Rankig UEFA aggiornato, l’Italia è a un passo dal portare cinque squadre in Champions League

Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina hanno tutte raggiunto il traguardo dei Quarti di Finale, notizia che permette all’Italia di conservare il primo posto nel ranking annuale UEFA. Ricordiamo che i Paesi che conquisteranno i primi due posti al termine della stagione avranno diritto a una formazione in più da qualificare alla prossima edizione della Champions League, che avrà un nuovo format allargato. Una grande notizia per chi come il Napoli è in ritardo anche in campionato.

Questo il ranking UEFA aggiornato:

ITALIA 17.713 (4/7);

GERMANIA 16.356 (3/7);

INGHILTERRA 16.250 (5/8);

FRANCIA 14.750 (3/6);

SPAGNA 14.437 (3/8);

REP.CECA 13.250 (1/4);

BELGIO 13.200 (1/5).

E le buone notizie (almeno per il Napoli) non sono finite qui. Il sorteggio dei Quarti di Finale in Europa League non ha sorriso del tutto alle formazioni della Serie A. L’Atalanta è stata accoppiata al Liverpool, ma soprattutto ci sarà il derby tutto italiano tra Milan e Roma. Ciò rappresenta un bene per il ranking italiano perché il derby permetterà all’Italia di avere almeno un club in semifinale di Europa League. Tradotto in punti, l’Italia è sicura di aggiungere 0,714 punti per il passaggio del turno di una tra Milan e Roma, al quale andranno aggiunti anche i punti delle gare di andata e ritorno tra pareggi e vittorie.

Ovviamente anche l’Atalanta contro il Liverpool, ma soprattutto la Fiorentina che in Conference League sfiderà il Viktoria Plzen, potranno contribuire ad aumentare il ranking italiano con ulteriori punti.

Una proiezione fornita da Opta, sottolinea come per l’Italia ci sia il 96.9% di possibilità di avere una squadra in più nella prossima Champions League.

Post-draw update!

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Very tough draw for England, especially for City/Arsenal/Villa. Chance of extra Champions League ticket next year drops by 🔻12%! which is good news for:

🇮🇹 Neutral draw, but still increased chances of 2%!

🇩🇪 Good draw (+0.2 xPts) sees them increase by 10%! https://t.co/OTRZVQYfbe pic.twitter.com/dK7qfrkbA9 — Nils Mackay (@NilsMackay) March 15, 2024

Tutto ciò, ovviamente, gioca in favore del Napoli. I partenopei sono attualmente a 7 punti di distanza dal Bologna quarto in classifica e a 4 punti di distanza dalla Roma quinta. Con dieci gare di campionato ancora da disputare e tutti gli scontri diretti da giocare al Maradona, la qualificazione alla prossima Champions League non sembra più così impossibile.