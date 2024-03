Kvara, offerta super in arrivo: “Accordo fino al 2029 e stipendio triplicato”

In arrivo una super offerta per Khvicha Kvaratskhelia, il cui futuro con la maglia del Napoli è ancora in bilico.

Il presidente De Laurentiis è pronto a rivoluzionare il tutto in casa Napoli. A Calzona molto probabilmente non verrà offerta la panchina del Napoli per il prossimo anno e la società stessa sta già cercando il nuovo allenatore, pronto a riportare il Napoli dove merita. Anche sul lato dirigenziale, secondo quanto riportato da molteplici fonti, potrebbe esserci un forte cambiamento.

La sbagliata gestione del post-Scudetto ha messo in discussione molti aspetti del progetto del club partenopeo e, di conseguenza, il patron azzurro sta valutando le mosse per il futuro per cercare di rimettere in carreggiata una squadra apparsa smarrita dopo l’addio di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli.

Inoltre, la squadra partenopea si appresta a salutare almeno due dei suoi principali beniamini: Victor Osimhen e Piotr Zielinski. Il primo verrà ceduto dopo il pagamento della clausola rescissoria di circa 130 milioni mentre il secondo passerà a parametro 0 all’Inter di Simone Inzaghi. Con l’addio di queste due figure così importanti, De Laurentiis ha deciso di blindare la stella del suo Napoli: Khvicha Kvaratskhelia.

Rinnovo Kvara: pronta una mega offerta

Khvicha Kvaratskhelia è il vero uomo in più di questo Napoli. Dopo l’exploit della passata stagione ed una prima parte sottotono in quell’attuale, ad oggi sembrerebbe essere tornato a brillare. Sono 26 le partite disputate in campionato e ben 10 i gol con 5 assist all’attivo. Numeri comunque importanti considerando la fase che la sua squadra sta vivendo.

Il numero un del Napoli Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto ad adeguare il suo contratto, nonostante le dichiarazioni allarmanti da parte del procuratore Mamuka Jugeli. A fine stagione sarebbe previsto l’incontro con il georgiano disponibile a rimanere a disposizione del club partenopeo: a lui, secondo quanto riporta Nicolò Schira, esperto di calciomercato, verrà offerto un prolungamento fino al 2029 con un ingaggio da 4 milioni annui + 1 di bonus.

Un accordo che sembra poter esser raggiunto anche alla luce delle recenti dichiarazioni di De Laurentiis sul calciatore, ai microfoni di Mediaset: “L’offerta irrinunciabile di cui ha parlato il procuratore deve arrivare a me e non a lui. Kvara ha ancora tanti anni con noi e io vorrei estendergli il contratto. Lui è stato un signore, ne riparleremo a fine anno e io non mi sono mosso. Se dovesse irrigidirsi, peggio per lui ma anche per noi. Sapevamo che era un buonissimo giocatore, ma grazie al Napoli ha espresso il meglio di sé ed è giusto che questa valorizzazione noi la pagheremo”.

La situazione legata al futuro dell’attaccante georgiano è tutta in divenire, ma è chiaro che c’è la volontà da parte del Napoli di voler puntare su di lui in vista della prossima stagione, alba di un nuovo progetto all’ombra del Vesuvio.