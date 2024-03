Erede Osimhen, corsa a tre per il Napoli: tutti i nomi

Il Napoli in queste settimane è già a caccia del nuovo attaccante, in virtù della più che probabile partenza di Osimhen al termine della stagione in corso.

Le ultime dieci partire saranno delle vere e proprie finali per il Napoli, chiamato a un rendimento di altissimo livello per sperare di agganciare, eventualmente in modo anche miracoloso per certi versi, la zona Champions League. La Serie A sembra aver quasi consolidato uno dei primi due posti nel Ranking UEFA stagionale, che varrebbe l’accesso a un’ulteriore squadra alla Champions League (oltre alle quattro “canoniche”, ndr). Per questo, molto probabilmente potrebbe bastare anche il quinto posto per partecipare alla massima competizione europea.

Si tratterrebbe di una vera e propria opportunità per la società di Aurelio De Laurentiis che, per ripartire dopo una stagione tremenda, potrebbe agganciare una posizione che attirerebbe un profilo importante sulla panchina e garantirebbe una base di un certo spessore per il mercato della prossima estate.

Una sessione in cui verosimilmente Victor Osimhen firmerà per un altro club e la sua cessione, grazie alla clausola, frutterà un budget da investire sul mercato in entrata in più ruoli. In difesa c’è bisogno di una figura di livello e in rampa di lancio: su tutti Riccardo Calafiori sembrerebbe essere il profilo ideale. A centrocampo, invece, Ferguson ha preso quota con l’addio di Zielinski mentre in attacco la situazione è un po’ più complessa.

Meluso e Micheli valutano tre profili: nel mirino un centravanti messicano

Sul taccuino di Meluso e Micheli ci sarebbero in cima alla lista dei desideri tre attaccanti, pronti a soddisfare qualsiasi allenatore possa sedersi sulla panchina del Napoli. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, in caso di cessione di Osimhen, la dirigenza azzurra starebbe virando su un centravanti di livello. Tra questi spicca il nome di Joshua Zirkzee: il numero 9 del Bologna ha una valutazione di 40 milioni di euro e probabilmente su di lui ci sarà il pressing delle big europee, pronte a beffare il Napoli. Occhi puntati anche su Santiago Gimenez e Jonathan David.

Nella fattispecie, difficile ma non tramontata la strada che porta al bomber del Lille, altro nome già conosciuto in casa Napoli che potrebbe ripetere l’operazione che ha visto coinvolto Victor Osimhen nel 2020. Un nuovo possibile candidato a vestire azzurro, come detto, è Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord: in questa stagione ha timbrato 21 volte il cartellino in 24 presenze totale. Il cartellino del classe 2001 si aggira attorno ai 50 milioni di euro, investimento dunque eventualmente impegnativo.