Calcio italiano sotto shock: “Aggredito dopo l’addio alla Champions”, situazione terribile

La squadra esce dalla Champions League e lui viene aggredito verbalmente: l’irreale situazione in cui si è ritrovato il calciatore.

Ancora un evento spiacevole a scombussolare l’intero sistema calcistico italiano. Semplicemente incommentabile l’aggressione che ha subìto un calciatore di Serie A, appena uscito con la propria squadra agli ottavi di finale della Champions League. Un avvenimento ingiustificabile che dimostra quanto ancora si debba lavorare affinchè situazioni di questo tipo non si verifichino più.

Il mondo della Serie A è letteralmente sorpreso per quanto è accaduto al calciatore, preso di mira da un uomo in strada. Un qualcosa da non credere che ha lasciato i più senza parole. Una circostanza surreale che non ha fatto altro che aggravare ancor di più la situazione che sta vivendo con la sua squadra: la Lazio. Il giocatore coinvolto è Ciro Immobile, calciatore tra i più importanti della storia assoluta della società biancoceleste.

Secondo quando riportato da “La Repubblica”, il capitano della squadra capitolina era in auto con sua moglie ed il figlio di quattro anni quando un uomo si è avvicinato all’abitacolo e ha iniziato ad insultarlo pesantemente ed aggredirlo verbalmente. Un clima infuocato che dimostra quanto nervosismo vi è intorno alla squadra affidata ad interim a Giovanni Martusciello, in attesa della arrivo di Igor Tudor che prenderà il posto del dimissionario Maurizio Sarri.

Tensione in casa Lazio, clima rovente nella Capitale

A Roma, sponda Lazio, si respira un’aria infuocata dopo l’uscita di scena dalla massima competizione europea, dopo che il risultato all’andata contro il Bayern Monaco aveva fatto sognare un’intera tifoseria. Non solo, la piazza ha dovuto digerire anche la rassegna delle dimissioni dell’allenatore Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, stando a rumors recenti, potrebbe essere preso in considerazione dal patròn azzurro, Aurelio De Laurentiis, alle prese con la scelta del prossimo allenatore della squadra partenopea in ottica futura.

Intanto lo stato emotivo dei tifosi e dei giocatori biancocelesti non sta facendo altro che condizionare la stagione: nono posto in Serie A, solo 40 punti conquistati e ben 4 sconfitte nelle ultime 5 per Immobile e compagni. L’aggressione rifilata al capitano della Lazio, non fa altro che complicare ancor di più il destino del club, le cui ambizioni sembrano spegnersi sempre più.

La guida tecnica per la sfida contro il Frosinone è stata affidata al vice di Sarri, Martusciello. Secondo alcune fonti, il prossimo allenatore dovrebbe essere Igor Tudor, accostato al Napoli per il post Garcia, pronto a risollevare le ambizioni del club di Claudio Lotito, centrando la qualificazione ad una coppa europea per il prossimo anno. Un chiaro segnale che metterà in guardia anche il Napoli, alla ricerca disperata di un piazzamento europeo, miracoloso in Champions League. Intanto, l’aria non è sicuramente delle migliori dalle parti di Roma, sponda biancoceleste, con un episodio – quello dell’aggressione verbale ai confronti del capitano Immobile, avvenuta in circostanza davvero assurde – che contribuisce ad aumentare la tensione e che spiazza l’intero calcio italiano.