Barcellona-Napoli, clamoroso da Madrid: il Real presenta una denuncia ufficiale

Novità a sorpresa dal Real Madrid, presentata una denuncia ufficiale a causa di quanto accaduto durante Barcellona-Napoli.

Barcellona-Napoli, una gara che i tifosi azzurri ricorderanno per tanto tempo e che ha segnato la disfatta anche in Champions League dei partenopei. Nonostante ci siano stati alcuni episodi arbitrali, come ad esempio il possibile rigore su Osimhen, l’eliminazione non è stata ugualmente evitata. A tal proposito, il Barcellona ha dimostrato di aver meritato la vittoria rispetto al Napoli e di essere nettamente più forte. Ma non finisce qui, durante la gara si sono verificati degli episodi di razzismo sugli spalti.

Vinicius Junior preso di mira, il Real Madrid non ci sta

Durante gli ottavi di finale della Champions League si è verificato l’ennesimo caso di razzismo. Questa volta l’accaduto è capitato in ben due gare: Barcellona-Napoli e Atletico Madrid-Inter. In entrambi i match, il giocatore preso di mira è sempre lo stesso: Vinicius Junior. Per questo motivo, il club di appartenenza, ovvero il Real Madrid ha presentato una denuncia tramite comunicato ufficiale.

Ecco quanto evidenziato dal comunicato ufficiale:

“Il Real Madrid chiede alla Procura di chiedere alle forze di sicurezza le registrazioni esistenti in entrambi i luoghi al fine di identificare gli autori di detti insulti razzisti e di odio. Il Real Madrid condanna questi violenti attacchi di razzismo, discriminazione e odio che si sono verificati, purtroppo ripetutamente, contro il nostro giocatore Vinicius Junior. Il nostro club continuerà a lavorare per difendere i valori del calcio e dello sport e rimarrà fermo nella sua lotta per la tolleranza zero di fronte ad episodi disgustosi come quelli che continuano a verificarsi negli ultimi tempi”.

Pur non essendo in campo in entrambe le gare, Vinicius Junior è stato insultato dagli spalti tramite diversi cori di stampo razzista dai tifosi di Barcellona e Atletico Madrid, due club storicamente rivali dei Blancos. Non è la prima volta che l’attaccante brasiliano viene preso di mira.

Razzismo in Italia, dal caso Maignan ai cori di discriminazione territoriale contro Napoli

Anche in Italia, purtroppo, la prassi degli insulti razzisti è diventata particolarmente diffusa negli ultimi anni. Basti pensare all’ultimo caso avvenuto in Udinese-Milan, con il portiere rossonero Mike Maignan che decise di uscire dal campo, generando un vero e proprio caso mediatico.

Una situazione che spesso vede coinvolta anche la città di Napoli e i napoletani, che più volte sono oggetto di cori di discriminazione territoriale, anche quando i partenopei non sono in campo. Una piaga, quella del razzismo, che il calcio fatica ancora a debellare.