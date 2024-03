Nazionale, novità nelle convocazioni di Spalletti: prima chiamata anche per un giocatore del Napoli

Luciano Spalletti è rimasto stregato da un calciatore del Napoli, possibile la prima convocazione nella Nazionale maggiore dell’Italia.

Il campionato di Serie A in questa stagione sta regalando tante sorprese, sia tra i club – con chi sta deludendo e chi sta estremamente convincendo -, sia tra i calciatori, con qualche interessante novità che si sta prendendo le luci della ribalta. In tal senso anche il Napoli può sorridere.

Convocazioni Italia, Spalletti pensa a Folorunsho

Già, perché se la stagione dei Campioni d’Italia è stato totalmente al di sotto delle aspettative, De Laurentiis e tutto l’asset tecnico del club partenopeo può sorridere per quanto stanno facendo alcuni calciatori di proprietà del Napoli in prestito in altre squadre. Zanoli e Zerbin, passati a gennaio alla Salernitana e al Monza stanno avendo più difficoltà. Gianluca Gaetano si sta mettendo in mostra al Cagliari, Caprile e Cheddira rispettivamente a Empoli e Frosinone, ma chi sta davvero strabiliando è Micheal Folorunsho, centrocampista classe ’98 autore di una stagione da favola tra le fila del Verona.

Il centrocampista italo-nigeriano è tra i protagonisti dell’annata che sta riuscendo in una vera e propria impresa, ovvero la salvezza degli scaligeri, dati per spacciati soprattutto dopo il mercato di gennaio, fatto di tantissime cessioni. Ebbene Folorunsho – riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – potrebbe essere la grande sorpresa di Luciano Spalletti per le convocazioni della Nazionale.

Il CT sta monitorando il mediano ed è fortemente tentato dal chiamarlo per i prossimo impegni degli azzurri. L’Italia, infatti, in preparazione per l’Europeo di giugno in Germania, parteciperà a una tournée in Sudamerica sfidando in amichevole Venezuela ed Ecuador. Spalletti – si legge sulla rosea – dovrebbe chiamare 28-30 giocatori con svariate novità. Una dovrebbe riguardare Cambiaso, che ha serie possibilità di essere convocato anche per Euro2024, così come tra le novità dovrebbero figurare Calafiori e Bellanova.

Gli altri dubbi del CT Spalletti

A metà campo, detto di Folorunsho, che piace tanto al CT, dovrebbe essere confermato il blocco consolidato composto da Cristante, Jorginho, Barella, Locatelli, Frattesi e Pellegrini. Tra i confermati ci saranno anche Di Lorenzo, Scalvini e Buongiorno. Più in dubbio gli “esperti” Acerbi e Bonaventura.

In attacco dovrebbe essere confermato Politano, oltre i vari Chiesa, Zaccagni e Zaniolo, visto l’infortunio di Berardi che salterà l’Europeo. Tanti i dubbi relativi al centravanti: Immobile non è sicuro della convocazione, dovrebbero esserci invece Retegui e Raspadori. Un ultimo posto per quella posizione dovrebbe essere in ballottaggio tra Lucca e Scamacca, con l’attaccante dell’Atalanta favorito, anche per la maggior esperienza in ambito europeo.