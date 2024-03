Pessima notizia per Lindstrøm dopo il Barcellona: ora è ufficiale

Al momento dell’approdo al Napoli, ci si aspettava un rendimento maggiore da parte di Jesper Lindstrøm. Il danese è stato relegato stabilmente in panchina in questa stagione. Dopo l’eliminazione dalla Champions, arriva un’altra beffa per Lindstrom.

La scorsa estate, Jesper Lindstrøm è stato il principale colpo di mercato del Napoli. L’esterno danese è arrivato per circa 30 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte nei giorni finale della sessione estiva di calciomercato, e quindi con grandi aspettative.

Dopo l’addio di Lozano, sembrava che Lindstrøm potesse giocarsi stabilmente il ruolo di ala destra con Politano, ma così non è stato. All’indomani della delusione per l’eliminazione dalla Champions League, per l’esterno danese del Napoli arriva un’altra notizia amara.

Dopo il Barcellona c’è un’altra delusione per Lindstrøm: è ufficiale

La prima stagione di Jesper Lindstrøm al Napoli è stata più che un fallimento. C’erano grandi aspettative sul giovane talento danese, vista anche la cifra sborsata dal Napoli per acquistarlo. Purtroppo il danese non ha trovato spazio sotto la gestione di Rudi Garcia e Walter Mazzarri, e così sembra anche con Calzona. A Lindstrøm vengono spessi concessi gli scampoli finali di partita, dove è difficile mettersi in mostra con frequenza. Ieri sarebbe potuta essere la serata del riscatto, ma il clamoroso gol mancato da Lindstrøm ha sancito ancora una volta la sua annata negativa. Per l’esterno azzurro arriva un’altra beffa, visto che il Commissario Tecnico della Danimarca l’ha lasciato fuori dalla lista dei convocati per i prossimi impegni della Nazionale. Fino ad un anno fa, Lindstrøm era uno dei punti fermi della sua Nazionale insieme ai vari Eriksen, Kjaer e Schmeichel.

Dal suo trasferimento dall’Eintracht Francoforte al Napoli sono passati solamente sette mesi, ma ad oggi sembra un’eternità. Il talentuoso esterno danese che si era messo in mostra in Bundesliga e non solo si è smarrito al Napoli, dove ha trovato pochissimo spazio senza mai incidere. Ovviamente in casa Napoli si spera che Lindstrøm possa ritrovarsi quanto prima, anche perché su di lui è stato fatto un’investimento importante dal club di De Laurentiis. Ad oggi però l’esterno azzurro sembra non vedere mai la luce in fondo al tunnel, con la stagione che diventa sempre più negativa. Lindstrøm spera di poter ritagliarsi dello spazio in questo finale di stagione, anche per mettersi in mostra agli occhi del C.T. danese Kasper Hjulmand. Difatti in estate si disputeranno gli Europei, ed il danese rischia di rimanere fuori dalla lista dei convocati della Danimarca per la prestigiosa competizione per Nazionali.

Il pensiero di Dario Scarpa su Jesper Lindstrøm

Lindstrøm è approdato al Napoli tra l’entusiasmo dei tifosi, ma il suo rendimento è stato deludente. Le colpe non sono tutte sue, ma anche di una pessima gestione da parte degli staff tecnici avuti dal Napoli in questa stagione. L’esterno danese fino ad un anno fa era ricercatissimo dai migliori club d’Europa, e ciò evidenzia come le qualità ci siano. L’ambientamento e la prima stagione non sono stati facili per Lindstrøm, ma il danese ha tutte le carte in regola per rilanciarsi e mettersi in mostra, proprio come fatto da Charles De Ketelaere in questa stagione con la maglia dell’Atalanta.