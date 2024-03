Conte-Napoli, la notizia in diretta fa sognare i tifosi: avete sentito?

Dopo una stagione fallimentare Aurelio De Laurentiis vuole ripartire subito: la notizia su Antonio Conte fa sognare i tifosi.

L’annata del Napoli deve ancora entrare in primavera, ma si può già dire che la stagione azzurra è sicuramente fallimentare. Dopo la vittoria dello scudetto, Aurelio De Laurentiis aveva promesso che il club sarebbe entrato in una nuova era e invece così non è stato.

La gestione post scudetto è stata scellerata da parte del patron azzurro. Troppi gli errori commessi dal presidente azzurro a partire già dalla scorsa estate. La scelta di sostituire Spalletti con Garcìa ha creato moltissimi danni al Napoli. Anche il sostituto di Giuntoli, ovvero Mauro Meluso non sta entusiasmando e si parla da tempo di un addio a fine stagione.

La rosa, poi, si è indubbiamente indebolita rispetto alla scorsa stagione. Il Napoli è passato da avere Kim MinJae come perno difensivo a Juan Jesus, quando il brasiliano era stato chiamato per fare il quarto centrale. Insomma, i problemi sono tanti, ma De Laurentiis sembra intenzionato ad invertire subito la rotta.

Conte-Napoli, i tifosi ora possono sognare?

Il primo nodo da sciogliere in casa Napoli è certamente quello relativo al futuro tecnico. Calzona sta convincendo, ma tra i tecnici disponibili ci sono nomi sicuramente più pronti per risollevare il Napoli.

Il sogno dei tifosi si chiama Antonio Conte e oggi è arrivata una notizia che fa ben sperare circa il futuro.

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, pare che il tecnico salentino sia in pole position per la panchina azzurra nella prossima stagione. Oltre al desiderio della società azzurra, ci sono diverse componenti che spingono Conte verso il Napoli.

Il tecnico e De Laurentiis sono legati da un bellissimo rapporto e l’ex Inter è alla ricerca di una piazza calorosa che possa caricarlo dal punto di vista emozionale. Inoltre, un’altra richiesta di Conte è quella di una società snella, con pochi interlocutori e l’organigramma azzurro fa proprio al caso del tecnico leccese.

Radio Kiss Kiss Napoli, inoltre, fa sapere che sulla lista di De Laurentiis ci sono anche altri profili. Nello specifico si tratta di Francesco Farioli che sta entusiasmando in Francia con il suo Nizza. Tra i papabili, poi, ci sono anche altri nomi che da tempo vengono accostati al Napoli. Si tratta di Raffaele Palladino e Vincenzo Italiano, il cui contratto con la Fiorentina scade il prossimo giugno.

Il tutto, mentre è anche viva l’ipotesi della riconferma anche dello stesso Francesco Calzona. In queste ore si è parlato di una permanenza dell’attuale tecnico, soprattutto nel caso in cui dovesse compiersi il miracolo piazzamento in Champions League.