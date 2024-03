Xavi fa infuriare i tifosi: il commento sul rigore negato al Napoli

Il tecnico del Barcellona, Xavi, fa andare su tutte le furie i tifosi del Napoli. L’allenatore catalano è stato chiaro sull’episodio da rigore.

È stato il Barcellona di Xavi a strappare il biglietto di sola andata per i quarti di finale di Champions League. Dopo l’1-1 dell’andata, la formazione spagnola si è imposta sul Napoli di Francesco Calzona nel match di ritorno, piegando i partenopei con il risultato di 3-1. Non solo dai gol, la gara è stata caratterizzata anche da un episodio controverso che ha visto Victor Osimhen protagonista. Nel corso del secondo tempo, quando il punteggio recitava ancora 2-1, l’attaccante nigeriano è stato atterrato in area di rigore da Pau Cubarsì. Un episodio che il direttore di gara, Danny Makkelie, ha preferito lasciar correre, negando un rigore che in casa Napoli è stato etichettato come solare.

Mister Francesco Calzona, infatti, nel post gara si è lamentato ai microfoni di Sport Mediaset per il penalty non concesso dall’arbitro: “Vedendo le immagini mi sembra calcio di rigore. Non capisco perché il VAR a questi livelli non intervenga su questi episodi”. Dello stesso parere è stato anche Matteo Politano: “Dal campo era rigore”. Sul fallo da rigore di Pau Cubarsì ai danni di Osimhen, ha parlato anche l’allenatore del Barça, Xavi. Il tecnico spagnolo ha spiazzato tutti i tifosi azzurri con le sue dichiarazioni.

Xavi fa infuriare i tifosi del Napoli

L’allenatore del Barcellona, Xavi, ha fatto andare su tutte le furie i tifosi del Napoli con le sue dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa. Nel post match, il tecnico catalano è stato molto chiaro sulla prestazione del suo Barça e su chi meritava di accedere ai quarti: “Sono molto orgoglioso della mia squadra, questo è un giorno molto importante per il barcelonismo”.

Sulle critiche: “Ci avete definiti il buffone della Champions, ma siamo ai quarti. Mettete le pressioni su di me, non sulla squadra. Questo è uno dei miei migliori momenti da allenatore del Barcellona. Sono felice e orgoglioso, ora l’obiettivo è raggiungere la semifinale. Ci sono state tante critiche non necessarie”.

Sulla vittoria contro il Napoli: “Abbiamo battuto una grande squadra, superandola sia in casa sia in trasferta. Questo è il momento di essere orgogliosi. Dicevate che la squadra contro le big non è all’altezza, invece con il Napoli lo siamo stati”.

Sull’episodio da rigore: “Non l’ho visto, mi dispiace. Comunque credo che siamo stati superiori al Napoli in entrambe le partite. Ci siamo strameritati il passaggio del turno, su questo non ho dubbi”.