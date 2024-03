Inter-Napoli, decisi arbitro e VAR: chi dirigerà il big match di San Siro

Designati gli arbitri della 29esima giornata del campionato di Serie A, svelato chi dirigerà il big match tra Inter e Napoli e chi ci sarà al VAR.

Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista della ventinovesima giornata di Serie A. Inter-Napoli, in programma per domenica sera a San Siro, sarà diretta da La Penna con Di Paolo e Valeri al VAR. Berti e Perrotti saranno gli assistenti, mentre Feliciani il IV ufficiale.

Inter Napoli, chi è l’arbitro e chi c’è al VAR

Di seguito la sestina completa:

Inter – Napoli H. 20.45

Arbitro: La Penna

Assistenti: Berti – Perrotti

IV: Feliciani

VAR: Di Paolo

AVAR: Valeri

Ventinovesima giornata di Serie A, tutti gli arbitri

Questi invece gli arbitri delle altre gare della 29esima giornata del campionato di Serie A:

Empoli – Bologna Venerdì 15/03 H.20.45

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Mokhtar – Dei Giudici

IV: Fourneau

VAR: Serra

AVAR: Mazzoleni

Monza – Cagliari Sabato 16/03 H.15.00

Arbitro: Marcenaro

Assistenti: Pagliardini – Di Giacinto

IV: Bonacina

VAR: Paterna

AVAR: Aureliano

Udinese – Torino Sabato 16/03 H.15.00

Arbitro: Colombo

Assistenti: Valeriani – Yoshikawa

IV: Di Marco

VAR: Marini

AVAR: Guida

Salernitana – Lecce Sabato 16/03 H.18.00

Arbitro: Maresca

Assistenti: Costanzo – Passeri

IV: Marchetti

VAR: Valeri

AVAR: Sozza

Frosinone – Lazio Sabato 16/03 H.20.45

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Bercigli – Garzelli

IV: Baroni

VAR: Abisso

AVAR: Di Paolo

Juventus – Genoa H. 12.30

Arbitro: Giua

Assistenti: Bresmes – Scarpa

IV: Di Bello

VAR: Aureliano

AVAR: Guida

Hellas Verona – Milan H. 15.00

Arbitro: Mariani

Assistenti: Preti – Cecconi

IV: Massimi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Marini

Atalanta – Fiorentina H. 18.00

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Del Giovane – Moro

IV: Camplone

VARIrrati

AVAR: Paterna

Roma – Sassuolo H. 18.00

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Bindoni – Tegoni

IV: Collu

VAR: Sozza

AVAR: Abisso