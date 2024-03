Lite ADL-Sky, arriva la stangata dalla UEFA: il provvedimento

Arrivano le prime conseguenze per Aurelio De Laurentiis dopo l’intromissione vista a Sky. La reazione della UEFA a quanto fatto dal patron azzurro.

Ha trovato nuovamente il modo di far parlare di se Aurelio De Laurentiis, distogliendo, se possibile, l’attenzione da un big match di Champions League del calibro di Barcellona-Napoli. Immediatamente dopo la conferenza stampa tenutasi al Montjuic con protagonisti mister Calzona e Matteo Politano infatti, il patron azzurro si è reso protagonista di un siparietto tristemente comico in onda su Sky, prelevando con fare arrabbiato il calciatore da un’intervista a carico di Massimo Ugolini. “Non può parlare“, le parole di ADL, in grado di fare il giro del mondo e di arrivare anche alle orecchie della UEFA, intervenuta sul caso ed in risposta al presidente dei partenopei.

La UEFA non ci sta, multa a De Laurentiis per quanto successo a Sky

La furia di De Laurentiis ripresa su Sky, con il patron furioso nei confronti di Ugolini e del cameramen che stavano svolgendo l’intervista a Politano, non è passata inosservata, giungendo in pochi attimi alla corte della UEFA. Il principale ente calcistico d’Europa, secondo La Repubblica, sarebbe infatti già al lavoro in merito alle conseguenze del gesto di ADL, che potrebbe essere ben presto punito con una multa salata.

Questo, secondo quanto raccontato dal quotidiano, in quanto la redazione italiana di Sky aveva tutti i diritti di intervistare i calciatori sul campo di Montjuic dopo la conferenza stampa di presentazione del match. Il gesto targato De Laurentiis ha quindi attirato su di se tutte le ire della UEFA, con le prossime ore che saranno fondamentali per conoscere la cifra che il patron dovrà sborsare per tale scenata, ancora ignota alla cronaca. Dopo quanto accaduto con DAZN in occasione di Napoli-Juventus, ecco arrivare un’altra sanzione ai danni del presidente azzurro, nuovamente punito per attacchi non richiesti alla stampa.

Multe e scenate “da Hollywood”, il Napoli nell’ombra di De Laurentiis

Ha cominciato ben presto a circolare sui social una possibile spiegazione circa le gesta di De Laurentiis, che in molti hanno etichettato come tentativo di distogliere lo sguardo dai risultati infelici con protagonista il Napoli. Una scelta “mourinhana” ad opera di ADL, fuori discussione in quanto lo stesso patron ha più volte dichiarato di non apprezzare particolarmente l’operato del noto tecnico portoghese. Eppure, quando i nemici sono così tanti, nulla appare necessariamente scontato, soprattutto in un business come il calcio che, quando si parla di Napoli, assume toni tristemente cinematografici. Niente più DAZN e gli azzurri parleranno solo a Sky, ma se ad intervistarli è Ugolini e non Di Marzio salta tutto.

Manovre confusionarie, quasi come la gestione estiva post-Scudetto, che tanto fanno rumore ma che tanto fanno male al Napoli e ai suoi tifosi, finiti in cattiva luce o peggio all’ombra del proprio presidente. I nemici sono ora troppi, lo status di certo infelice, e a furia di far rumore si finisce per svegliare il can che dorme. La speranza, ora, e che la UEFA si limiti alla pura e semplice multa.