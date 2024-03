Calzona: “C’è delusione, concesse troppe occasioni”, poi la polemica sul rigore

Si è da poco conclusa Barcellona-Napoli, con il match terminato 3-1, che ha sancito l’eliminazione dalla Champions League degli azzurri. Al termine della gara di Champions League, sono arrivate le dichiarazioni di Francesco Calzona.

C’era tantissima attesa per la super sfida di Champions League tra Barcellona e Napoli. All’1-1 dell’andata si aggiunge il 3-1 del ritorno, che sancisce dunque l’eliminazione dalla competizione del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Come di consueto, vengono raccolte le dichiarazioni dei tesserati delle due squadre nel post partita. Al termine del match contro il Barcellona, ha parlato ai microfoni di Mediaset l’allenatore del Napoli, Francesco Calzona.

Le dichiarazioni di Francesco Calzona post Barcellona-Napoli

L’avventura in Champions League del Napoli è terminata dopo la gara contro il Barcellona, visto il 3-1 rimediato dagli azzurri nella gara di ritorno. C’è rammarico per gli azzurri, che escono a testa alta. Difatti la prestazione c’è stata, eccetto per i primi 25′ minuti. Proprio quella prima parte di primo tempo a finale è risultata decisiva, visto che i blaugrana hanno accumulato un cuscinetto importante. Oltre all’addio alla Champions League, vanno in frantumi anche i sogni del Napoli di poter partecipare al Mondiale per Club del 2025. Nel post partita del match è arrivata l’analisi dell’incontro da parte del tecnico del Napoli, Francesco Calzona, intervenuto ai microfoni di Mediaset.

Di seguito le dichiarazioni di Calzona:

SENTIMENTO DOPO QUESTA SCONFITTA – “C’è delusione per com’è andata la partita. Siamo partiti malissimo sbagliando tantissime palle, e questi errori con loro non possono essere fatti”. MOTIVO DELL’APPROCCIO SBAGLIATO – “Oltre alla loro forza, abbiamo concesso molte occasioni. A lungo andare abbiamo concesso meno, ma la partita era difficile da recuperare”. SOSTITUZIONE POLITANO – “Matteo era stanco, e volevo tenere sotto pressione il Barcellona con gente più fresca. Matteo ha fatto comunque una buona partita”. DIFFICOLTÀ FASE DIFENSIVA – “Non abbiamo fatto assolutamente bene la fase difensiva. Sicuramente abbiamo avuto poco tempo per lavorare meglio su questo aspetto. Abbiamo concesso troppe ripartenze”. RIGORE NON CONCESSO – “Vedendo le immagini mi sembra calcio di rigore. Non capisco perché il VAR a questi livelli non intervenga su questi episodi. Abbiamo comunque avuto l’occasione di pareggiare anche con Lindstrom. Ho provato a cambiare modulo, ma la squadra ad ora non è pronta a cambi tattici repentini”.

Questa la disamina di Barcellona-Napoli da parte di Calzona, che ha toccato diversi temi. Tra questi spazio anche ad alcune battute sul rigore non concesso al Napoli, su cui il tecnico azzurro si aspettava un’intervento del VAR per la concessione.