Sfuriata De Laurentiis, arriva la risposta da Sky Sport: parole durissime

Ha fatto discutere l’intervento di De Laurentiis, resosi protagonista di una sfuriata in serata. La risposta di SKY non si è fatta attendere.

Mancano meno di ventiquattro ore alla sfida tra Barcellona e Napoli, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, che in casa partenopea si è trovato il tempo di parlare d’altro. Protagonista ancora una volta, il vulcanico Aurelio De Laurentiis.

Il patron del Napoli, nel corso di una intervista che Matteo Politano stava rilasciando a SKY Sport, è infatti intervenuto bruscamente, trascinando via e di peso il proprio assistito. Una reazione spropositata, che ha lasciato basito lo stesso calciatore e ovviamente l’intervistatore di turno, insultato successivamente dal patron al pari del cameraman.

SKY – De Laurentiis, adesso è guerra: la presa di posizione dell’emittente

Nei giorni scorsi, il numero 1 della FilmAuro era già salito agli “onori” della cronaca per la sua battaglia contro DAZN. Nel pre Napoli – Juventus, infatti, De Laurentiis aveva aggressivamente respinto le telecamere del broadcaster, intente a riprendere l’arrivo degli azzurri.

Come se non bastasse, successivamente ADL aveva poi dichiarato esplicitamente guerra all’emittente sopracitata, attraverso queste parole: “Con DAZN abbiamo chiuso, da ora in poi parleremo solamente con Sky e RAI”. Una decisione che aveva lasciato perplessi, probabilmente riconducibile ad alcune scelte di palinsesto che De Laurentiis non aveva condiviso. La goccia che aveva fatto traboccare il vaso, un vaso già colmo di lamentele e attacchi, non ultimo quello relativo alla presenza invadente secondo il numero 1 del club, all’interno degli spogliatoi, quasi a macchiare la sacralità di quell’ambiente.

Questa sera, però, come abbiamo specificato inizialmente, nel mirino ci è finita proprio SKY Sport, in maniera del tutto inaspettata. Federico Ferri, direttore dell’emittente, ha preso quindi chiaramente posizione contro De Laurentiis, pubblicando attraverso il proprio profilo Twitter questo messaggio:

Chi fa le interviste di Sky Sport lo decide Sky Sport.

Senza parole per quello che è successo al nostro giornalista, e al nostro cameraman: lo condanno senza altri commenti.

Una cosa è certa: andiamo avanti come sempre, con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione. — Federico Ferri (@FedericoFerri) March 11, 2024

Insomma, chiaramente indispettito il direttore Ferri. Una uscita, quella di De Laurentiis, che potrebbe creare strascichi probabilmente anche legali. Ad oggi, però, appare quantomeno complicato, visti i milionari accordi commerciali, pensare ad un prosieguo di tale atteggiamento sino al termine della stagione sportiva. Staremo a vedere, ciò che è certo, è che in una stagione così complicata, questo non rappresenterà altro che l’ennesimo elemento di disturbo evitabile.