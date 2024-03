Onda azzurra a Barcellona: il numero dei tifosi del Napoli presenti è impressionante

Il Napoli si giocherà una fetta importantissima di stagione nel ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League, contro il Barcellona.

Un appuntamento di quelli imperdibili per il Napoli di Francesco Calzona, chiamato a una prestazione importantissima per impensierire il Barcellona, che si giocherà contro gli azzurri il pass per i quarti di finale della UEFA Champions League. All’andata finì 1-1, con Victor Osimhen che riuscì a pareggiare il parziale allo stadio Diego Armando Maradona, rispondendo alla rete dell’iniziale vantaggio siglato da Robert Lewandowski.

La sfida contro i catalani sarà indicativa per i campioni d’Italia in carica (seppur aritmeticamente già scuciti dal Tricolore conquistato in maniera eroica lo scorso anno, ndr) anche in ottica Mondiale per Club. Servirà obbligatoriamente il passaggio ai quarti (magari, con la vittoria nei primi 90′ di gioco regolamentari, che eviterebbero agli azzurro l’ulteriore obbligo di dover poi arrivare alle semifinali per il traguardo Mondiale) per sperare nel sorpasso alla Juventus nel ranking. In attesa di scoprire se e quali elementi ci saranno a disposizione di Aurelio De Laurentiis per l’eventuale ricorso, annunciato nei giorni scorsi, non resta altro che guadagnarsi il tutto sul campo.

Lo sanno bene anche i tifosi del Napoli, che in massa stanno accorrendo in queste ore in Catalogna per dare sostegno ai propri beniamini: la stima che arriva a tal riguardo mette davvero la pelle d’oca.

Champions League, tifosi del Napoli in massa a Barcellona

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno stima quello che potrà essere il numero di tifosi del Napoli presenti a Barcellona per la più che. attesa sfida di Champions, valida per il ritorno degli ottavi di finale.

Secondo quanto svelato dal quotidiano, al Montjuic (e non al Camp Nou, in quanto l’impianto è sottoposto a interventi di ristrutturazione, ndr) ci saranno circa 43mila tifosi, mai così tanti in Champions League fino ad ora nello stadio che ospita i blaugrana. Imponente la risposta anche da parte dei tifosi azzurri, pronti ad arrivare in Spagna da ogni parte d’Italia e d’Europa. Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, saranno più di 2500 tifosi ospiti che prenderanno posto nel settore a loro dedicato. Ma, come accade spesso quando il Napoli è in trasferta europea, molti tifosi potrebbero essere presenti anche in altri settori, facendo aumentare sia il numero dei partenopei presenti in terra catalana e sia il rischio di possibili disordini, su cui le forze dell’ordine locali staranno già sicuramente lavorando preventivamente.