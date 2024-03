Nuova sfuriata di De Laurentiis: intervento improvviso durante l’intervista a Sky Sport (VIDEO)

Negli ultimi tempi Aurelio De Laurentiis si è reso protagonista di una battaglia contro DAZN, ma a quanto pare, non solo.

Mancano ormai solamente ventiquattro ore al big match tra Barcellona e Napoli. Le due compagini si sfideranno domani alle 21:00 per il ritorno dei quarti di Champions League, passaggio decisivo per l’Europa, ma non solo.

Il Mondiale per club resta un obiettivo dichiarato di Aurelio De Laurentiis, che secondo alcune fonti avrebbe promesso un cospicuo premio ai propri ragazzi in caso di passaggio del turno. Un turno ad oggi ancora in bilico, a seguito dell’uno a uno ottenuto all’andata, un pari arrivato grazie alle reti di Robert Lewandowski e Victor Osimhen.

De Laurentiis ancora protagonista: il gesto polemico del patron degli azzurri in diretta TV

Insomma, gli ingredienti per dedicarsi unicamente all’appuntamento più importante dell’anno ci sarebbero tutti, nonostante ciò, il patron dei campioni d’Italia in carica ha trovato il tempo per una delle sue “uscite”.

Matteo Politano, che in serata aveva presenziato alla conferenza stampa pre gara di rito al fianco del mister Francesco Calzona, si è concesso anche i microfoni di SKY Sport. Nel bel mezzo dell’intervista, però, con fare molto polemico è sopraggiunto proprio Aurelio De Laurentiis, che di peso ha portato via il proprio calciatore per poi lamentarsi dinanzi alle telecamere.

Un periodo “particolare” sotto l’aspetto comunicativo per il Napoli, che già nel post Juventus si era reso protagonista di una decisione al quanto strana, quella di non permettere ai propri tesserati di rispondere alle domande dei giornalisti di DAZN. Una battaglia personale quella del numero 1 dei partenopei, furioso con il broadcaster a causa dell’invadenza a sua detta di quest’ultimo, sempre più presente anche all’interno degli spogliatoi, ma soprattutto, per la programmazione di alcune gare.

Nello specifico, secondo varie fonti, sarebbe stata la partita tra Napoli e Atalanta, programmata per il 30 marzo, la goccia a far traboccare il vaso. Il mister del Napoli, Francesco Calzona, sarà infatti impegnato con la Slovacchia sino al 27, motivo per cui ADL avrebbe richiesto un posticipo al primo aprile, in modo da permettere al proprio tecnico di avere più tempo per preparare una sfida delicata. Visto negatasi tale possibilità, a causa delle imminenti semifinali di Coppa Italia, De Laurentiis ha reagito dichiarando guerra a DAZN, con esplicite parole: “Da ora in poi parleremo solamente con SKY e RAI”.

Proprio in virtù dell’ultimo virgolettato, ad oggi, resterebbe complicato decifrare l’intervento di questa sera, in cui è stata appunto la sopracitata SKY l’emittente limitata.

Di seguito, il video dell’intervento di De Laurentiis in diretta: