Napoli, il top della Serie A apre al trasferimento: la rivelazione fa sperare

Negli scorsi giorni, Lewis Ferguson, centrocampista scozzese del Bologna, è stato accostato al Napoli, l’agente ha così risposto in merito.

Il Bologna di Thiago Motta è una delle sorprese più belle del campionato di Serie A. I felsinei, sotto la guida del tecnico brasiliano, occupano ad oggi la quarta posizione con ben 51 punti, un risultato impensabile ad inizio campionato.

Ferguson – Napoli: le parole dell’agente dello scozzese sugli azzurri

Oltre a Joshua Zirkzee, vero e proprio diamante dei rossoblù, ci sono altri giocatori ad aver particolarmente richiamato l’attenzione dei grandi club.

Tra questi è presente certamente il centrocampista scozzese Lewis Ferguson, dallo scorso anno al Bologna, con cui a dire il vero, si era già ben messo in mostra. Il ventiquattrenne, nel corso di questa stagione, ha messo a referto ben 6 goal e 4 assist in 27 presenze. Un bottino non indifferente per quello che resta un centrocampista. Questi numeri, hanno ovviamente attirato gli occhi di vari top club, tra cui il Napoli, almeno secondo varie fonti.

Gli azzurri, infatti, la prossima estate si ritroveranno a vivere una sorta di rivoluzione a centrocampo: Elmas è stato ceduto a gennaio, Zielinski, invece, si accaserà all’Inter. Proprio per sostituire il polacco, secondo vari esperti di mercato, il patron Aurelio De Laurentiis avrebbe individuato Ferguson.

A fare chiarezza in merito al sopracitato interesse, ci ha pensato Bill McMurdo, agente del calciatore, che si è espresso ai microfoni di TV Play:

“Napoli? Un eventuale interesse del Napoli per Lewis sarebbe un onore, gli azzurri rappresentano uno dei top club più importanti al mondo, non solo in Europa. La città? La conosco, anche bene, sono stato ospite di Maradona con il mio assistito George Best, sono stati giorni fantastici”.

Parole chiare, quindi, l’interesse del Napoli sarebbe certamente valutato da uno dei protagonisti del Bologna. Successivamente, lo stesso agente ha chiarito la scelte effettuata ormai due anni fa, quando Ferguson scelse la Serie A:

“Lui è sempre stato ambizioso, voleva arrivare al top, per farlo ha scelto una squadra che lo mettesse al centro del progetto, proprio come ha fatto il Bologna. Con loro è migliorato tanto”.

Infine, un ultimo passaggio sulle altre possibili contendenti del Napoli:

“Inter, Milan, Juventus oltre al Napoli, si parla tanto di Ferguson, lui però è sempre stato chiaro: quando un club lo contatterà, sarà la dirigenza del Bologna a dover discutere del suo futuro, qualcosa di cui in ogni caso non si parlerà prima dell’estate”.

Per ora Ferguson quindi pensa al Bologna, tra pochi mesi, però, la storia potrebbe essere ben diversa. Occhio.