Calzona: “Abbiamo studiato il Barcellona nei dettagli”, poi il pensiero sulla fase difensiva

Francesco Calzona, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SKY Sport alla vigilia di domani.

Ormai ci siamo, sono meno di ventiquattro le ore che separano Barcellona e Napoli dall’ora della verità. Domani alle ore 21, andrà in scena il ritorno dell’ottavo di finale, il secondo atto dopo il primo, conclusosi con il risultato di uno a uno al Maradona.

Una gara ancora in bilico quindi, in cui il Napoli di Francesco Calzona, in netta crescita, potrà dire con ogni probabilità la sua, nonostante un pronostico che pende oggettivamente a favore per i catalani, che seppur non imbattibili, restano un team zeppo di campioni.

Calzona a SKY Sport, le parole dell’allenatore calabrese alla vigilia del Barça

Oltre alla conferenza stampa di rito, l’allenatore del Napoli, ha presenziato anche alla zona interviste dedicata a SKY Sport. Solamente pochi minuti dopo, Aurelio De Laurentiis si è poi reso protagonista del discusso gesto di serata, vietando categoricamente a Matteo Politano di rispondere alle domande dei giornalisti di Sky.

Questo, uno stralcio delle dichiarazioni di Calzona:

“Napoli pronto a questa gara? Sì, abbiamo sfruttato questi pochi giorni per analizzare la gara e riordinare le idee. Ho visto i ragazzi bene, vogliosi di giocare questa sfida” – parte così il mister dei partenopei, che poi risponde alla domanda relativa alla fase difensiva, ancora da registrare dal suo avvento sulla panchina: “Difesa? Stiamo prendendo sempre gol, le occasioni che stiamo concedendo sono però sempre minori. Il lavoro sulla fase difensiva richiede un po’ di tempo in più, ma sono comunque fiducioso, i ragazzi si stanno impegnando. Per natura non sono mai soddisfatto completamente, Abbiamo margini di miglioramento importanti, ma c’è ancora tanta strada da fare se vogliamo diventare una squadra vera, proprio come il Napoli dello scorso anno”.

Calzona ha poi commentato le parole di Xavi Hernandez, che ha sottolineato i miglioramenti del Napoli attraverso il lavoro del commissario tecnico slovacco:

“Ringrazio Xavi per le parole importanti, lui è un grande allenatore. Loro stanno facendo bene, sono una squadra in salute e non in crisi. La loro rosa è ampia, nonostante le assenze forzate legate agli infortuni. Sono favoriti per molti, ma è anche normale, sono il Barcellona e giocano in casa” – infine, il mister ha chiosato sull’importanza della gara, probabilmente la più delicata della stagione partenopea: “Partita più importante? Sì, uno degli obiettivi principali per noi è rappresentato proprio dalla gara di domani, un risultato importante ci permetterebbe di fare meglio anche in campionato. I blaugrana hanno un’identità chiara, hanno tante soluzioni, sia negli uomini, sia a livello tattico. Li abbiamo studiati nei dettagli, speriamo di riuscire a contenerli, per farlo servirà diventare squadra, se ci riuscissimo, equivarrebbe ad una risposta affermativa in tal senso”.

Insomma, rispetto sì, paura no. Calzona vuole provare a sorprendere il Barcellona ed entrare nella storia del club.