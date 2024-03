Barcellona-Napoli, tre cambi per Calzona: Xavi decimato dall’infermeria – LE PROBABILI

Si appresta a scendere in campo al Montjuic il Napoli di mister Calzona, contro il Barcellona di Xavi. Le probabili formazioni dell’incontro.

Il countdown in direzione di Barcellona-Napoli si prepara definitivamente a scadere, con calcio d’inizio fissato alle ore 21 di martedì 12 marzo. Il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League continua a dunque rincorrere i tifosi di entrambe le fazioni, in forte attesa per scoprire il futuro della propria stagione. Sia l’annata azzurra che quella blaugrana potrebbero infatti essere rivoluzionate da un passaggio ai quarti di finale nella competizione, con l’1-1 dell’andata che contribuisce a mantenere tutto in stallo. Da Castel Volturno così come dal Camp Tito Villanova ecco quindi apparire le prime news circa le probabili formazioni dell’incontro.

Torna Rrahmani, come il Napoli giungerà in Spagna

Ci hanno pensato l’odierna edizione del Corriere dello Sport nonché il nostro inviato Salvatore Amoroso, presente all’Open Media in quel dell’SSCN Konami Training Center, a darci una prima idea circa la probabile formazione che Calzona schiererà in campo contro il Barcellona. In particolare, secondo il quotidiano, dovrebbero essere tre le novità pronte a caratterizzare l’undici titolare del Napoli, con una di esse confermata proprio dal nostro collaboratore. Rrahmani avrebbe infatti smaltito i propri problemi muscolari accusati contro la Juventus, allenandosi oggi in gruppo e mostrandosi pronto a dividere la linea difensiva con Juan Jesus.

Sulla sinistra, tornerà poi Olivera, nuovamente in vantaggio su Mario Rui. Titolarità anche per Traore, con quest’ultima abbastanza scontata causa assenza di Zielinski dalla lista Champions. Il tridente è infine il medesimo per Calzona, ancora in procinto di schierare Politano, Osimhen e Kvaratskhelia uno di fianco all’altro. Solo panchina, di conseguenza, per i vari Lindstrom e Raspadori, in attesa di capire tramite report se Cajuste e Ngonge saranno convocati ed utilizzabili come risorse a partita in corso. Di seguito, la probabile formazione azzurra:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus Olivera; Anguissa, Lobotka, Traore; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. ALL: Calzona.

Out De Jong e Pedri, il Barcellona si affida a Raphinha e Yamal

Una brutta batosta quella che ha caratterizzato il Barcellona di Xavi nelle ultime settimane. Il club catalano ha infatti perso per infortunio De Jong e Pedri. Due importanti pedine di centrocampo salteranno quindi il match di ritorno, ed andranno dunque ad aggiungersi alle pesanti assenze di Gavi, Balde, Marcos Alonso e Ferran Torres. In particolare, un grosso punto interrogativo aleggiava sugli ultimi due nelle scorse ore, sebbene le poche novità giunte dall’Open Media blaugrana non facciano presagire a nulla di buono per gli spagnoli.

Presenti in allenamento, come riferito dal nostro inviato sul luogo Pasquale Giacometti, invece Raphinha e Yamal, che avrebbero smaltito i problemi fisici accusati la scorsa settimana. Sembrerebbe però esser destinato comunque alla panchina il brasiliano, con il tridente d’attacco che sarà completato da Lewandowski e Joao Felix. Di seguito, la probabile formazione spagnola:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Gundogan, Christensen, Fermin Lopez; Yamal, Lewandowski, Joao Felix. ALL: Xavi.