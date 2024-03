Ultim’ora da Castel Volturno: riguarda Rrahmani, Ngonge e Cajuste

Giungono da Castel Volturno le ultime sensazioni in vista del calcio d’inizio di Barcellona-Napoli. Le condizioni degli infortunati azzurri.

Barcellona-Napoli è ormai alle porte, dato il calcio d’inizio previsto alle ore 21 di martedì 12 marzo. Poco più di 24 ore separano dunque gli azzurri da un possibile appuntamento con la storia, con i partenopei pronti a partire alla volta della città catalana nel primo pomeriggio. Prima di imbarcarsi però, tempo di ultimo allenamento all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno, dov’è oggi andato in scena il consueto Open Media. Alla prima mezz’ora di seduta hanno infatti potuto assistere anche i giornalisti e la stampa, con il nostro collaboratore Salvatore Amoroso abile a riportare le prime sensazioni circa gli acciaccati Rrahmani, Cajuste e Ngonge. Quanto emerso dal campo.

Barcellona-Napoli, gli aggiornamenti sui 3 infortunati

In attesa del report ufficiale a carico della SSC Napoli, atteso nel primo pomeriggio, la stampa ha potuto assistere alla prima mezz’ora di allenamento in quel di Castel Volturno, dove si è prestato molta attenzione alla seduta ad opera di Rrahmani, Cajuste e Ngonge. In particolare, il kosovaro ha svolto sessione in gruppo dando adito alle sensazioni positive degli ultimi giorni, confermando il suo pieno recupero.

Allenamento in gruppo, quindi, anche per Cajuste, fuori dall’incontro di Cagliari a causa di una lesione al muscolo della coscia destra. Ottime news dunque per Calzona, che per la trasferta di Barcellona potrebbe tornare a contare anche sullo svedese, cui recupero risulta fondamentale vista la coperta corta a centrocampo. Infine, particolare l’approccio all’odierna seduta d’allenamento per Cyril Ngonge. Il belga, fuori proprio dalla vigilia del match d’andata per un infortunio alla caviglia, ha cominciato la sessione in gruppo, passando però allo svolgimento di lavoro personalizzato dopo appena 5 minuti. Le sue condizioni restano dunque da valutare in attesa del report, sebbene qualche piccola speranza di veder tornare l’ex Verona fra i convocati ci sia.

Verso Barcellona-Napoli, attesa per il report del club azzurro

Chiaramente, c’è da esultare per le news giunte da Castel Volturno e a cura del nostro collaboratore Salvatore Amoroso. Non va però sottovalutato il fatto che l’Open Media rappresenti solo una frazione dell’allenamento, e che la restante parte della seduta sarà svolta come di consueto a porte chiuse. Possibile quindi che i lavori personalizzati, dentro e fuori dal campo, per i 3 acciaccati possano arrivare in seguito, nonostante le sensazioni circa i recuperi di Rrahmani, Cajuste e Ngonge appaiano nel complesso positive. La certezza si avrà però solo in seguito al report a cura della SSC Napoli, previsto nel primo pomeriggio e che con ogni probabilità sarà seguito anche dalla diramazione della lista dei convocati per l’incontro. Grande attesa, quindi, anche per la conferenza stampa ad opera di Francesco Calzona, prevista questa sera al termine della rifinitura d’allenamento azzurra al Montjuic.