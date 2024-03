Napoli in lutto, si piange la morte dell’attore Gigio Morra: chi era e cosa ha fatto

Si è spento quest’oggi Gigio Morra, noto attore napoletano con una lunga carriera alle proprie spalle, ancora sconosciute le cause.

Si è spento questa mattina il noto attore napoletano Gigio Morra. Personaggio storico della recitazione napoletana, con una lunga carriera alle spalle, cin cui per capacità innate era riuscito a spaziare dal teatro fino alla televisione ed al cinema.

A darne l’annuncio la moglie, Lucia Mandarini, attraverso il proprio profilo facebook: “Il mio amore mi ha lasciato, era un uomo dolce gentile e un grande attore mi ha lasciato nella più grande disperazione, ti amerò per sempre”, questo il messaggio carico di dolore della sua consorte.

Gigio Morra, addio all’attore partenopeo: le fasi della sua lunga carriera

Gigio Morra era nato a Napoli il 26 agosto 1945, circa venti anni dopo, si era diplomato all’Accademia d’arte drammatica di Napoli, per la precisione nel 1966. A quel punto l’esordio in teatro, con il primo grande nome, quello di un mostro sacro per la precisione, Eduardo De Filippo, con cui lavorò dal 1970 al 1980.

Ma sono stati davvero tanti gli attori e registi con cui Morra ha collaborato. Ecco, alcuni dei titoli a cui quest’ultimo ha collaborato: “Marcia trionfale” (1976) di Marco Bellocchio e “Sogni d’oro” (1981) di Nanni Moretti, “Io speriamo che me la cavo” (1992) di Lina Wertmüller, “Gomorra” (2009) di Matteo Garrone, “Bella addormentata” (2012) di Bellocchio, “Benvenuto Presidente!” (2013) di Riccardo Milani (2013), “Pinocchio” (2019) di Garrone, “Qui rido io” (2021) di Mario Martone, “Il sol dell’avvenire” (2023) di Moretti, “Gli attassati” (2023) di Lorenzo Tiberia.

Negli ultimi anni, però, il pubblico delle case italiane aveva imparato ad amarlo e riconoscerlo per il suo ruolo nell’ormai storica soap “Un posto al sole”, in cui Morra interpretava Peppino Canfora, ma anche per aver preso parte ad altre produzioni di successo quali “Imma Tataranni” e “I Bastardi di Pizzofalcone”.

Insomma, un momento duro per la Napoli artistica, quella ricca fucina di talenti che storicamente ha sempre sfornato personaggi che hanno segnato il mondo di: teatro, cinema e televisione. Non a caso, sono stati tanti, tantissimi i messaggi di cordoglio dei suoi fan: “Che grande dispiacere. Un fortissimo abbraccio Cara Lucia”, “No …un grande dolore …che persona stupenda”, “Che dispiacere Lucia, lo ricorderò sempre con grandissimo affetto”. La redazione di SpazioNapoli, si unisce al cordoglio, ponendo le più sentite condoglianze alla famiglia Morra.