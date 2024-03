Mondiale per Club, De Laurentiis vuole la qualificazione: promesso un maxi premio alla squadra

Spuntano nuovi aggiornamenti circa la situazione Napoli-Mondiale per Club. In particolare, ecco giungere le news sul maxipremio promesso da De Laurentiis alla squadra in caso di qualificazione.

Barcellona-Napoli continua a mangiare giorni al calendario all’ombra del Vesuvio, dove tutto sarebbe pronto in vista della trasferta di Montjuic. Un incontro che, da vero e proprio match di ritorno di Champions League, ha seminato zizzania nei due club impegnati nei giorni antecedenti al calcio d’inizio, visto il pari ottenuto dai partenopei contro il Torino e i tanti acciacchi fisici che continuano a tormentare la rosa di Xavi. Nel frattempo, a poco più di 48 ore dall’inizio della sfida, ecco spuntare la promessa targata Aurelio De Laurentiis nei confronti dei propri calciatori. Tirato in ballo un maxipremio in caso di qualificazione al Mondiale per Club.

Mondiale per Club, De Laurentiis promette 10 milioni al Napoli

Barcellona-Napoli si avvicina, e nelle menti partenopee l’obiettivo trionfo divide il proprio essere con un altro traguardo da raggiungere. Oltre al passaggio ai quarti di finale di Champions League infatti, gli azzurri sono volenterosi di strappare una qualificazione al Mondiale per Club, andando ad occupare l’ultimo posto europeo disponibile a discapito della Juventus. Una situazione, questa, alquanto intricata, e che ha visto De Laurentiis personalmente coinvolto più e più volte.

Dopo lo scatenarsi delle polemiche circa la partecipazione della Juventus infatti, il patron avrebbe da poco incontrato la squadra per parlare di tale obiettivo, promettendo loro un maxipremio da 10 milioni in caso di qualificazione al torneo. A riportarlo, l’odierna edizione del Corriere dello Sport, abile a dipingere un ADL disposto a tutto pur di volare in direzione Mondiale per Club. Centrare l’obiettivo partecipazione porterebbe quindi nelle tasche dei calciatori del Napoli circa 400 mila euro ciascuno, con De Laurentiis che ha voluto mettere le cose in chiaro sin da subito, a pochi giorni dallo scontro di Spagna contro il Barcellona.

Napoli, cosa serve per qualificarsi al Mondiale per Club

Ha tentato quindi di spronare i suoi ragazzi in vista di Barcellona-Napoli il presidente Aurelio De Laurentiis, ben consapevole che la vittoria in quel di Montjuic resta l’unico passaporto verosimile in direzione Mondiale per Club. Per superare nella classifica Ranking la Juventus, aggiudicandosi così un posto al torneo, gli azzurri avranno infatti due strade da percorrere, con la prima caratterizzata dalla vittoria sui blaugrana, l’arrivo ai quarti di finale di Champions e almeno un pareggio nel doppio confronto del nuovo turno. La seconda, invece, terrebbe vive le speranze partenopee anche in caso di passaggio del turno ai rigori, che in termini di Ranking varrebbe come pareggio. In tale caso, infatti, il Napoli sarebbe chiamato all’impresa, potendo accedere al Mondiale solo in caso di approdo alle semifinali di Champions. Eliminati gli azzurri, chiaramente, in caso di sconfitta.