“150 milioni di danni al Napoli”: video alla FIFA contro la Juve? – LE IMMAGINI

Non si placano le polemiche dopo le parole di Aurelio De Laurentiis contro la Juve in merito al Mondiale: le immagini repostate da Alvino tornano a far discutere.

La prossima sfida che attende il Napoli sarà contro il Barcellona. Gli azzurri voleranno in terra blaugrana per sfidare la squadra di Xavi nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Diversamente da altre occasioni, il match non si giocherà al Camp Nou. Lo storico stadio del Barcellona è attualmente in ristrutturazione e i blaugrana ospiteranno il Napoli a Montjiuc allo Stadio Lluis Companys.

Il match contro il Barcellona è di vitale importanza per il Napoli. Gli azzurri, infatti, complice una stagione difficile in Serie A, hanno l’obiettivo di passare il turno per provare a dare un senso a questa annata. L’impresa è quasi titanica, ma all’andata il Napoli ha dimostrato di potersela giocare quasi alla pari. Con più settimane agli ordini di Calzona, poi, gli azzurri avranno la possibilità di mettere ancora più in difficoltà il Barcellona.

Oltre che per il passaggio del turno, il match contro il Barcellona è importante anche per un altro motivo. In caso di passaggio del turno, infatti, il Napoli avvicinerebbe in maniera importante il sorpasso alla Juventus nel ranking per partecipare al prossimo Mondiale per Club: grande obiettivo di Aurelio De Laurentiis.

Pronto video contro la Juve in caso di ricorso alla Fifa?

Nei giorni scorsi Aurelio De Laurentiis aveva manifestato tutto il suo malcontento per dover ancora conquistare il pass per il prossimo Mondiale per Club. Secondo il presidente azzurro il Napoli sarebbe già dovuto essere qualificato a causa dell’estromissione della Juventus dalle coppe europee nell’ultima stagione.

Il patron azzurro ha minacciato di appellarsi alla FIFA per ottenere la qualificazione qualora il Napoli non dovesse riuscire a superare i bianconeri nella corsa al Mondiale per Club.

A rincarare la dosa, a tal proposito, ci ha pensato Carlo Alvino che, attraverso il proprio profilo Instagram, ha mostrato un video che, secondo lui, il Napoli dovrebbe mandare alla Fifa in caso di ricorso.

Le immagini in questione sono relative al tanto chiacchierato rigore concesso ai bianconeri in seguito al contatto Cuadrado-Perisic con plateale simulazione del colombiano. A causa di quel rigore, infatti, il Napoli, poi, si allontanò dalla qualificazione alla Champions League perdendo così denaro e posizione nel ranking Uefa. Tali conseguenze potrebbero oggi costringere il Napoli all’estromissione dal prossimo Mondiale per Club.

Di seguito il post di Alvino: