Rrahmani, Cajuste e Ngonge ci saranno contro il Barça? Arriva l’aggiornamento del Napoli

Arrivano novità da Castel Volturno in merito alle condizioni di Rrahmani, Cajuste e Ngonge, reduci da problemi fisici e da monitorare in vista del Barça.

Un pareggio, quello ottenuto contro il Torino, che sicuramente non fa felici i tifosi ma nemmeno la squadra di Francesco Calzona, che ha fallito l’occasione per dare un segnale importante alla classifica, con la zona Champions che, in attesa dei risultati delle altre squadre, resta comunque lontana. La buona prestazione fornita dalla squadra partenopea non è bastata per portare a casa punti preziosi contro un Torino che è riuscito ad arginare Kvaratskhelia e compagni. Non mancano, però, i segnali positivi in vista del Barcellona, squadra che gli azzurri incontreranno nella serata di martedì per la sfida di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League.

Nel mentre, i tifosi non fanno altro che chiedersi se Amir Rrahmani, Jens Cajuste e Cyril Ngonge prenderanno parte alla trasferta in Catalogna, che a questo punto assume un significato importante per la stagione degli azzurri, con gli occhi puntati al possibile pass per il Mondiale per Club, tanto discusso nelle ultime ore dopo l’uscita di Aurelio De Laurentiis contro la Juventus. Servirà il passaggio del turno, per la precisione, per prendere parte alla rinnovata rassegna internazionale per le squadre di club: motivo per cui Calzona punta ad avere tutti disponibili per la trasferta spagnola.

Report allenamento SSC Napoli: le ultime sugli infortunati

Questa mattina, il Napoli si è ritrovato per preparare l’attesissima sfida contro il Barcellona e tutti i riflettori sono puntati su Rrahmani, Ngonge e Cajuste, che sono reduci da problemi fisici. Se per il kosovaro la presenza appare scontata, visto che per la sfida contro il Torino è stato anche convocato, lo stesso non si può dire per Ngonge e Cajuste, che hanno accusato problemi più importanti.

Il Napoli, come di consueto attraverso il suo sito ufficiale, ha svelato le ultime novità in merito alle condizioni dei tre azzurri, con la speranza di vederli disponibili per la gara contro il Barcellona. I tre hanno effettuato parte del lavoro in squadra e un’altra con sessioni personalizzate. Servirà dunque aspettare le prossime ore per avere un quadro della situazione più preciso.

Il comunicato del Napoli

Di seguito, il comunicato rilasciato dalla SSC Napoli in seguito all’allenamento odierno al centro sportivo di Castel Volturno:

Dopo la gara col Torino, il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma martedì in Spagna alle ore 21 per il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League.

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio ieri hanno svolto lavoro di scarico.

Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione in palestra. Successivamente, sul campo 1, lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto.

Rrahmani, Cajuste e Ngonge hanno svolto parte di lavoro con la squadra e parte personalizzato in campo.

Si attendono, dunque, ulteriori novità in merito ai tre azzurri, che tengono viva la speranza di poter tornare a essere arruolabili per la trasferta in terra spagnola.