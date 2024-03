Conosce bene Kvara, l’annuncio fa infuriare Napoli: “Vi dico dove lo vedrei bene”

L’annuncio sul futuro di Kvaratskhelia fa infuriare i tifosi del Napoli, a parlare è una leggenda del calcio nazionale: tutti i dettagli

Tra le fila del Napoli spicca Khvicha Kvaratskhelia, nonostante la stagione poco esaltante del Napoli, o quantomeno non al livello della scorsa. L’esterno georgiano contro il Torino ha provato in tutti i modi a segnare, rischiando l’eurogol negli ultimissimi scampo di partita. Un tiro di mezzo collo, che è uscito di pochissimo. Ha rischiato di realizzare l’ennesima prodezza negli oramai quasi due anni con la maglia del Napoli. Arrivato praticamente in incognito Kvaratskhelia è salito alla ribalta con la maglia azzurra, raggiungendo cime inimmaginabili a monte del trasferimento.

Tra queste impossibile non citare top 20 nella classifica finale del Pallone d’Oro, traguardo storico per il calcio georgiano, o il premio di MVP della scorsa Serie A. Tutti premi che, nonostante la giovanissima età (il georgiano è un classe 2001), fanno probabilmente di lui uno dei calciatori più forti della storia della Georgia, se non il più forte. Tra gli altri calciatori importanti del paese è impossibile non menzionare l’ex Empoli Michelidze, per anni nel giro della Serie A o, sopratutto, Kakhaber Kaladze, due volte campione d’Europa con il Milan. L’ex rossonero è in patria una vera e propria leggenda del calcio nazionale. Già nei giorni scorsi si era espresso riguardo il futuro di Kvara. Oggi però è tornato a farlo, rincarando la dose.

Le dichiarazioni di Kaladze sul futuro di Kvaratskhelia

Intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Kaladze ha detto: “Vorrei presto vederlo in un top team, una squadra capace di vincere la Champions perché quello è il suo livello“, sottolinea l’ex difensore rossonero. Poi un esempio sul tipo di squadra nella quale avrebbe piacere a vederlo giocare:

“Lui è da Real Madrid a da Milan. Ecco, il Milan potrebbe prendere lui… (ride, ndr)”

Visto il suo passato in maglia rossonera Kaladze avrebbe tanto piacere a vedere Kvara con la maglia del Milan. Ovviamente le dichiarazioni in questione non sono state gradite dai tifosi del Napoli, che vorrebbero osservare le gesta del fuoriclasse ancora per un bel po’ di tempo.

Calciomercato Napoli, Kvaratskhelia è pronto per un grande club?

I progressi dell’esterno ex Dinamo Batumi sono davvero eclatanti. Ha raggiunto un livello di consapevolezza nei propri mezzi altissimo. Il dribbling incredibile, in area di rigore del Torino, è una chiara dimostrazione. Per il bene della sua carriera è forse bene che rimanga ancora per un anno in azzurro, migliorando qualche piccolo aspetto. Tuttavia, tutti conosciamo come funziona il calcio moderno, e alle volte può esser complicato per il calciatore come per la società rifiutare proposte di un certo tipo, da top club.