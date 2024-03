“Lo auguro a Kvaratskhelia”, l’ex Milan fa arrabbiare i tifosi del Napoli

L’ex Milan, leggenda del calcio nazionale in Georgia, si è espresso riguardo il futuro di Kvaratskhelia: tifosi del Napoli infuriati

Nonostante la stagione non esaltante, tra le fila del Napoli spicca Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano contro la Juventus ha dipinto un altro capolavoro, che resterà impresso per sempre nella mente dei tifosi azzurri. Un calcio al volo perfetto, sul quale Szczezny non ha potuto nulla. L’ennesima prodezza negli oramai quasi due anni con la maglia del Napoli. Arrivato praticamente in incognito Kvaratskhelia è salito alla ribalta con la maglia azzurra, raggiungendo cime inimmaginabili a monte del trasferimento.

Ricordiamo ad esempio la storica top 20 nella classifica finale del Pallone d’Oro o il premio di MVP della scorsa Serie A. Tutti premi che, nonostante la giovanissima età (il georgiano è un classe 2001), fanno probabilmente di lui uno dei calciatori più forti della storia della Georgia, se non il più forte. Tra gli altri calciatori importanti del paese è impossibile non menzionare, tra gli altri, l’ex Empoli Michelidze, per anni nel giro della Serie A o, sopratutto, Kakhaber Kaladze, due volte campione d’Europa con il Milan. L’ex rossonero è in patria una vera e propria leggenda del calcio nazionale.

Le dichiarazioni di Kaladze sul futuro di Kvaratskhelia a Napoli

Intervistato ai microfoni di Radio Serie A Kaladze ha parlato di Kvaratskhelia e del suo futuro con la maglia del Napoli. Ha prima di tutto elogiato il “Kvara uomo”, ancor prima che calciatore: “È un bravissimo ragazzo; parlo molto anche con suo padre che è una persona davvero unica”, spiega l’ex difensore.

Poi un retroscena sul trasferimento in azzurro: “Prima del suo arrivo a Napoli mi sono messo in contatto con la dirigenza partenopea per parlargli di Khvicha e per fargli capire quanto sia una persona meravigliosa”. E la reazione del Napoli? “Poco dopo mi hanno chiamato per ringraziarmi“, questo il retroscena svelato dall’ex difensore.

“Kvara è un simbolo per tanti bambini georgiani”, poi l’augurio per il futuro

Per capire cosa significa per i georgiani e per la Georgia Kvaratskhelia basta recarsi al Maradona, dove ad ogni match dell’esterno azzurro accorrono numerosi tifosi del suo paese d’origine, nonostante la distanza. Quindi Kaladze dice: “Lui per la Georgia è un giocatore importantissimo; tanti bambini che sognano di diventare calciatori lo vedono come un esempio da seguire e anche per la Nazionale è fondamentale”.

Infine un augurio per il prosieguo della carriera, che di certo non farà piacere ai tifosi del Napoli: “Io gli auguro di arrivare in un club ancora più rinomato, gli auguro di vincere la Champions League e di realizzare tutti i suoi sogni”, conclude così l’intervista Kaladze.