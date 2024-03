Mario Rui rammaricato: “Siamo arrabbiati”, poi parla della Champions League

Mario Rui amareggiato dopo il pari ottenuto in casa contro il Torino. Il terzino portoghese ha analizzato la prestazione ai microfoni di Sky Sport.



Dopo le due vittoria di fila contro Sassuolo e Juventus, il Napoli di Francesco Calzona si è visto frenato in casa nell’anticipo della 28esima giornata di Serie A contro il Torino di Ivan Juric. Gli azzurri non sono andati oltre il punteggio di 1-1 al Maradona nel match con la formazione granata. Un pari che Mario Rui ha analizzato dopo il triplice fischio ai microfoni di Sky Sport.

Mario Rui amareggiato per il pari

È un Mario Rui, autore sull’assist del gol su Kvaratskhelia, rammaricato quello che si è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare le prestazione del Napoli: “Rimpianto per il pari? La rabbia è che siamo stati ripresi dopo cinque minuti dal gol realizzato. La squadra ci ha creduto fino in fondo, abbiamo creato molte occasioni da gol nonostante le difficoltà che presentava la partita. Peccato perché era il momento giusto per dare continuità alle vittorie, però non siamo riusciti a vincere”.

Mario Rui ha ribadito: “Ci siamo ritrovati, adesso la squadra sta tornando a macinare gioco rispetto a prima. Questa rabbia cercheremo di sfruttarla contro il Barcellona. La squadra si è ritrovata anche a livello mentale rispetto a prima, adesso in campo siamo più liberi nei pensieri e lo stiamo dimostrando. Era una settimana importante, cercavamo di dare continuità con una vittoria. Adesso speriamo che gli altri non facciano risultato”.