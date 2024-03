Kvara, Barça e Real in pressing: ADL fissa il prezzo e piazza una mossa a sorpresa

Sirene di mercato in casa Napoli: Khvicha Kvaratskhelia è richiesto in Spagna e in Premier League, la situazione.

Novità in casa Napoli: al centro del dibattito c’è Khvicha Kvaratskhelia. L’ala sinistra georgiana ha finalmente dato segnali di ripresa dopo una prima parte di stagione condita da errori sotto porta decisivi e di un malcontento che era visibile un po’ in tutto lo spogliatoio azzurro. Con l’arrivo di Calzona e già in generale in questo 2024: ha segnato gol importantissimi come la magia valevole tre punti contro l’Hellas Verona, la doppietta contro il Sassuolo e il gol a volo contro la Juventus. Tutte reti fondamentali che rilanciano le ambizioni del georgiano e quelle del pubblico napoletano.

Il calciatore ha finora siglato 9 gol e 5 assist in 25 partite di Serie A. Numeri non bassi ma caratterizzati da una certa discontinuità che non ha permesso al Napoli di spiccare il volo in campionato. Il suo valore di mercato si aggira attorno agli 80 milioni di euro: cifra onerosa ma che potrebbe stimolare alcuni top club all’acquisto. Il contratto è in scadenza per il 2027 e l’agente Mamuka Jugeli non ha escluso nulla: “Servirebbe un’offerta irrinunciabile”. Parole di un certo rilievo che lasciano posare i riflettori sul proprio assistito e sul suo futuro.

Mercato Napoli, Kvara sempre più corteggiato: la reazione di De Laurentiis

Secondo quanto riportato da “Repubblica”, il talento georgiano sarebbe corteggiato dai maggiori club della Premier League oltre che dalle principali potenze spagnole: Barcellona e Real Madrid. Per questa ragione Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a definire il futuro di Kvara. Il desiderio del calciatore sarebbe quello di ricevere un adeguamento del suo stipendio in base alle prestazioni che sta offrendo: aumento dallo stipendio base di 1,3 milioni di euro ad un altro da definire.

La volontà del patròn azzurro è già stata resa esplicita: discorsi rimandati a fine stagione per basarsi su numeri certi e non modificabili. Difficile che De Laurentiis possa cedere l’ex Dinamo Batumi poichè, nella prossima sessione di mercato estiva, i tifosi dovranno già salutare Zielinski ed Osimhen, la cui clausola è di 130 milioni di euro.

Proprio quest’ultima potrebbe essere la chiave per l’accordo del rinnovo di Kvara: contratto importante con clausola rescissoria alta per consentire al calciatore un percorso di crescita, fondamentale e per le casse societarie e per l’eventuale trasferimento del giocatore in un nuovo club già da fuoriclasse affermato, date le potenzialità.