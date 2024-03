Calzona: “Passi in avanti, sono contento. Kvaratskhelia è speciale”, infine la polemica con Orsato

Nonostante il pari interno con il Torino, il tecnico del Napoli, Francesco Calzona si è mostrato soddisfatto della prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport.

Il Napoli di Francesco Calzona ha raccolto un pareggio amaro nel match casalingo contro il Torino di Ivan Juric, valevole per la 28esima giornata di Serie A. Dopo le vittorie contro Sassuolo e Juventus, la formazione partenopea ha raccolto appena un 1-1 dalla sfida contro i granata. Tuttavia, il tecnico degli azzurri, Francesco Calzona, si è mostrato comunque soddisfatto nell’analizzare la prestazione dei suoi ragazzi nel post gara.

Calzona analizza il match degli azzurri

Al termine della gara, Francesco Calzona, ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento della prestazione della squadra, è stata ordinata in campo. Non ho da dire niente perché abbiamo concesso poco e abbiamo avuto tante occasioni da gol. Il Torino non è una squadra abituata a subita, abbiamo avuto una supremazia schiacciante. Abbiamo concesso solo l’occasione da rete, se continuiamo così possiamo arrivare lontano”.



Sulla gara col Barcellona: “Prepariamo la prossima sfida come tutte le altre. Noi siamo il Napoli e siamo forti. Andiamo in Spagna senza alcuna paura, ma con consapevolezza dell’avversario che andremo ad affrontare. La squadra è uscita dal campo dispiaciuta oggi, ma conscia dei propri mezzi”.

Su Kvara: “È un giocatore speciale, gli ho dato fiducia e sta rispondendo molto bene sul campo. Sono contento anche del resto della squadra, anche di Mario Rui che stasera è stato uno dei migliori”.

Calzona è fiducioso: “Noi abbiamo iniziato un percorso, la squadra sta facendo grandi passi in avanti. Ci vorrebbe del tempo, ma non c’è. Sono contento di quello che abbiamo fatto finora, i ragazzi hanno mostrato grandissima disponibilità dal primo giorno che sono arrivato. Il gruppo ha voglia di far bene”.

Sulla fase difensiva: “Dobbiamo migliorare, abbiamo sempre preso gol da quando ci sono io e non va bene. L’unico problema è che c’è poco tempo per lavorare sulle cose. È chiaro che concediamo qualcuna, anche per la voglia di raggiungere la vittoria. Piano piano lavoreremo anche su questo aspetto, cercheremo di migliore”.

Sulle parole dette ad Orsato al termine della partita: “Mi è dispiaciuto aver giocato un tempo effettivo basso nelle ripresa. Magari ci poteva stare qualche minuti di recupero”.

Sul cambio modulo: “Ora devo dare delle certezze alla squadra, cambiare moduli di continuo in questo momento porterebbe solo confusione. I giocatori hanno bisogno di ritrovare una quadra. Andiamo avanti su questa strada per dare solidità e certezze alla squadra”.