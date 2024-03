Rrahmani in dubbio, Calzona ha già scelto: chi gioca al suo posto in difesa

Il Napoli giocherà in anticipo contro il Torino ma per mister Calzona ci sono ancora alcuni dubbi di formazione, uno riguarda la difesa.

Dopo il successo contro la Juventus il Napoli è già costretto a un nuovo impegno da non sbagliare. Già, perché per rincorrere la zona Champions League gli azzurri non possono fallire nessun appuntamento, soprattutto adesso che sono in rincorsa. Venerdì sera – per l’anticipo della 28esima giornata di Serie A – al Maradona ci sarà da sfidare il Torino, privo dell’allenatore Ivan Juric (squalificato, ndr).

Verso Napoli Torino, Ostigard in vantaggio su Natan per sostituire Rrahmani

Sarà un Napoli con qualche differenza rispetto alle ultime uscite quello che affronterà i granata. Già, perché mister Calzona dovrà far fronte a qualche defezione di formazione. Ngonge e Cajuste non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni, per entrambi si proverà a forzare il rientro per la gara di martedì contro il Barcellona, ma per il momento il Napoli non intende forzare il recupero.

Accadrà lo stesso in difesa, dove ci sarà più di un cambio per mister Calzona. Amir Rrahmani non ha ancora recuperato dal risentimento all’adduttore accusato proprio contro la Juventus. Il centrale kosovaro resterà così a riposo, con Leo Ostigard che dovrebbe giocare al suo posto. Il norvegese, infatti, è davanti alle gerarchie a Natan, considerato attualmente la quarta scelta di mister Calzona. Sempre per la linea difensiva, possibile turno di stop anche per Mathias Olivera con Mario Rui che agirà sulla fascia sinistra.

A metà campo la grande novità potrebbe essere rappresentata dalla presenza di Piotr Zielinski dal primo minuto, con Traorè che invece dovrebbe osservare un turno di riposo, anche in vista del match con il Barcellona in Champions League di martedì prossimo. Il reparto sarà completato come al solito da Anguissa e Lobotka.

Pochi dubbi invece, per quanto riguarda l’attacco. Sicuri di un posto sono Kvaratskhelia e Osimhen, che ha recuperato dall’affaticamento dell’altro giorno ed è tornato tranquillamente a disposizione di Calzona. Possibile ballottaggio, invece, su chi agirà sull’out destro di attacco. Politano potrebbe riposare e a quel punto – con Ngonge come detto ancora non al meglio – a giocarsi il posto da titolare potrebbero essere Raspadori e Lindstrom. In particolare il danese, da quando è arrivato il nuovo allenatore, non ha più trovato continuità di impiego, cosa che invece stava avvenendo con una certa frequenza con Walter Mazzarri in panchina.